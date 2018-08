JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terus tertekan. Pagi ini, Rupiah sulit beranjak dari level Rp14.600-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (30/8/2018) pukul 09.07 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 10 poin atau 0,7% ke level Rp14.655 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.650 per USD-Rp14.658 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah berada di Rp14.650 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.643 per USD hingga Rp14.651 per USD.

Seperti yang diberitakan Okezone, kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena investor mencerna data pertumbuhan ekonomi negara tersebut yang baru dirilis.

Departemen Perdagangan AS melaporkan pertumbuhan ekonomi AS direvisi ke tingkat tahunan 4,2% pada kuartal kedua tahun ini, sedikit lebih tinggi dari 4,1% yang diperkirakan sebelumnya.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,11% menjadi 94,605 pada akhir perdagangan.

(dni)