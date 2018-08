JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi masih akan mengalami tekanan hingga akhir tahun. Rupiah diyakini akan bertahan pada posisi Rp14.600-an per USD hingga akhir tahun.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan menuturkan, faktor ketidakpastian dari sisi eksternal masih membebani nilai tukar Rupiah di pasar.

"Terutama sekali di AS masih akan terus berlanjut dan kita enggak tahu ending trade war dengan China gimana. Karena sekarang makin tidak main-main saling memberikan serangan balasan, jadi masih bisa berlanjut lebih buruk atau stop, jadi itu masih uncertainty," kata Anton dalam paparannya di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Anton mengakui, depresiasi Rupiah ini lebih dalam dibandingkan dengan prediksi awal Bank Mandiri yaitu Rp13.800 per USD. Adanya sentimen perang dagang AS dengan beberapa negara hingga pelemahan mata uang Turki, Lira menyeret Rupiah lebih dalam lagi hingga saat ini menyentuh level Rp14.600-an.

Mata uang Garuda diyakini masih akan bertengger di posisi itu, bahkan hingga tahun depan.

"Saat ini ada di Rp14.650 per dolar AS rata-rata, tapi ini angka sementara bukan rata-rata. Tapi tahun depan diperkirakan Rp14.600 per dolar AS," kata Anton.

Sementara dari sisi domestik, Rupiah akan dipengaruhi oleh pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account defisit (CAD) serta tingkat inflasi yang diprediksi masih akan meningkat.

Akan tetapi, meskipun CAD tercatat defisit sebesar USD8,02 miliar pada kuartal II 2018 atau sebesar 3,04% dari GDP, Anton mengatakan kondisi defisit CAD cukup sehat. Selain memperhatikan pelebaran defisit CAD, Anton mengatakan, pemerintah harus waspada terhadap kondisi neraca pembayaran. Sebab, neraca modal dan pembiayaan atau capital and financial account Indonesia terus tergerus.

Pada kuartal II 2018 posisi neraca modal dan pembiayaan sebesar USD4,01 miliar turun dari kuartal II 2017 sebesar USD5,52 miliar.

"CAD di bawah 3% masih relatif oke, cuma yang jadi masalah dari sisi financial anda capital account cenderung menurun," tukas dia.

