JAKARTA - Harga emas yang dijual oleh PT Aneka Tambang (Antam) naik Rp3.000 per gram. Dengan demikian, harga emas Antam 1 gram dijual Rp655.000 dari harga sebelumnya Rp652.000.

Harga pembelian kembali alias buy back hari ini naik Rp3.000 menjadi Rp567.000 per gram dari harga sebelumnya Rp564.000 per gram.

Perdagangan hari ini, Kamis (30/8/2018), harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.261.000 dengan harga per gram Rp630.500. Harga emas 3 gram dipatok Rp1.873.000 dengan harga per gram Rp624.333.

Sementara harga jual emas 5 gram ditetapkan Rp3.102.000 dengan harga per gram Rp620.400. Harga emas 10 gram dijual Rp6.119.000 dengan harga per gram Rp611.900.

Harga emas 25 gram Rp15.172.500 dengan harga per gram Rp606.900. Harga emas 50 gram sebesar Rp30.224.000, dengan harga per gram Rp604.480.

Selanjutnya, harga emas 100 gram sebesar Rp60.328.000, dengan harga per gram Rp603.280. Untuk harga emas 250 gram mencapai Rp150.428.500, dengan harga per gram Rp601.714, dan harga emas ukuran 500 gram dihargai Rp300.555.000 dengan harga per gram Rp601.110.

Sementara untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.759.000 dengan harga per gram sebesar Rp675.900, dan ukuran 20 gram dijual dengan harga Rp12.964.000 dengan harga per gram sebesar Rp648.200.

