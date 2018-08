JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diramalkan akan kembali menaikkan suku bunga acuan tahun depan. Bahkan, bank sentral diprediksi akan makin agresif dalam menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate.

Kepala Ekonom Bank Mandiri, Anton Gunawan mengatakan, peluang kenaikan itu dipacu oleh kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed). The Fed diramal akan menaikkan suku bunga acuannya melebihi perkiraan pasar yaitu sebanyak empat kali sepanjang 2018.

"Karena awalnya diprediksi The Fed akan naikkan tiga kali, tapi tahun ini jadi empat kali," kata Anton dalam paparannya di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Selain itu, kenaikan suku bunga acuan akan didorong oleh kenaikan yield US Treasury tenor 10 tahun.

"US treasury dulunya paling tinggi 2% sekarang sudah 3%," kata Anton.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-Day RR Rate). Dengan demikian, suku bunga acuan kini tetap berada di level 5,25%.

Dengan demikian ini menjadi yang pertama BI menahan suku bunga acuan, setelah sebelumnya tiga kali menaikkan suku bunga acuan sebanyak 100 basis points (bps) dalam dua bulan terakhir. Adapun suku bunga Deposit Facility (DF) tetap pada level 4,5% dan Lending Facility (LF) pada level 6%, berlaku efektif sejak 19 Juli 2018.

(kmj)