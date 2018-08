JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meningkatkan intervensi di pasar untuk menyikapi depresi Rupiah. Upaya ini dilakukan, karena nilai tukar mata uang Garuda kembali tersungkur hingga ke posisi Rp14.700 per Dolar Amerika Serikat (AS).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menuturkan, peningkatan intervensi pasar valuta asing ditingkatkan sejak dua hari terakhir. Ini menegaskan, bahwa BI akan selalu ada di pasar untuk menjaga stabilitas Rupiah.

"Bahkan sejak kemarin dari pagi hingga sore kita lakukan intervensi di pasar valas," kata Perry di Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Tidak hanya itu, bank sentral juga memborong Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas asing di pasar sekunder, sebagai upaya agar Rupiah tidak jatuh jauh lebih dalam.

"Tadi pagi menjelang jam 11.00 kita beli Rp3 triliun itu hampir semua yang dijual asing kita beli," papar Perry.

Perry juga mengatakan, BI setiap harinya akan membuka transaksi lelang swap lindung nilai (hedging)

"Hari ini kita juga terus buka lelang FX (foreign exchange) swap dengan target USD400 juta insya Allah yang masuk lebih besar dari itu," imbuh Perry.

Terlepas dari seluruh upaya teknis tersebut, Perry mengatakan, Bank Sentral akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

"Koordinasi secara erat dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, stabilitas nilai tukar tetap terjaga," tandas Perry.

Sebagai informasi, melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (31/8/2018) pukul 14.30 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 30 poin atau 0,20% ke level Rp14.710 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.710 per USD-Rp14.710 per USD.

(kmj)