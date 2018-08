NEW YORK - Harga minyak naik ke tingkat tertinggi dalam lebih dari sebulan pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), memperpanjang keuntungan karena semakin banyaknya bukti gangguan pasokan minyak mentah dari Iran dan Venezuela dan setelah persediaan AS menurun.

Minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober naik USD0,74 menjadi menetap di USD70,25 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober bertambah USD0,63 menjadi USD77,77 per barel di London ICE Futures Exchange.

Kedua kontrak berjangka mencapai tertinggi dalam lebih dari satu bulan.

"Reli yang dimulai pada awal perdagangan mengalami akselerasi sehingga minyak mentah AS naik di atas USD70 per barel, dan lebih banyak spekulan memasuki pasar," kata Direktur berjangka Mizuho Bob Yawger.

"Ada beberapa tailwinds (kondisi atau situasi yang akan membantu menggerakkan pertumbuhan lebih tinggi) yang bagus di sini yang akan membuat orang-orang bergabung," kata dia.

Melebarnya premi Brent terhadap WTI kemungkinan akan mendorong ekspor minyak mentah AS, membuat persediaan AS lebih rendah dan meningkatkan aktivitas setelah data persediaan mingguannya turun.

Brent telah meningkat hampir 10% selama dua minggu terakhir karena meluasnya persepsi bahwa pasar minyak global semakin ketat dan bisa semakin berkurang dalam beberapa bulan ke depan, karena sanksi-sanksi AS membatasi ekspor minyak mentah dari Iran.

"Ada banyak faktor yang mendukung di sini," kata Mitra di Again Capital Management John Kilduff.

