BANDUNG - Jawa Barat (Jabar) memiliki daya tarik yang memikat bagi para investor, karena memiliki jumlah penduduk lebih dari 48 juta jiwa (tahun 2017). Tak hanya itu, Jabar juga dinilai sebagai pusat industri manufaktur dan aktivitas strategis nasional.

Kontribusi investasi Jabar sebanyak 31% terhadap total investasi nasional, ‎selain itu, pertumbuhan ekonomi Jabar mencapai 5,67% atau 0,6% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari berbagai sektor investasi yang ada di Jabar, sektor industri yang paling diminati oleh investor yakni industri otomotif; logam, mesin, dan elektronika, real estate dan gedung perkantoran. Kemudian industri makanan, transportasi, telekomunikasi dan pergudangan.

Untuk membuka besarnya peluang investor di Jabar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menghadiri kegiatan Indonesia Investment Day di Marina Bay Sands, Singapura. Dipilihnya Singapura, mengingat posisi Singapura sebagai negara yang menanamkan modal tiga besar di Jawa Barat setelah Korea dan Jepang.

Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi investasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, nilai investasi di Singapura sebesar USD330,48 juta.

"Di acara ini kami menawarkan sejumlah peluang investasi dari mulai pengelolaan sampah regional, kawasan aerocity Kertajati hingga Pariwisata," ujar Iwa, melalui siaran pers yang di terima okezone, Jumat (31/8/2018)‎.

‎Di kesempatan itu, Iwa bakal menggelar one on one meeting dengan sejumlah CEO dari berbagai negara yang tertarik menanamkan modal di Jabar, yang di antaranya menawarkan peluang investasi di bidang infrastruktur, pariwisata, industri otomotif dan manufaktur.

Setelah itu dari hasil pertemuannya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis dan kunjungan di lapangan.

"Semoga ini menjadi langkah awal yang baik. Mohon doa dan dukungannya," jelasnya.

(kmj)