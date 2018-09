JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diminta untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate untuk menyikapi pelemahan nilai tukar Rupiah. Sebab, kondisi nilai tukar mata uang Garuda cukup membuat khawatir lantaran telah menyentuh posisi Rp14.700-an per Dolar Amerika Serikat (AS).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan, bank sentral bisa menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali.

"BI diharapkan menaikkan suku bunga acuan 2 kali lagi. Pada September naik 25 basis poin, dan November naik 25 basis poin," ujar Bhima saat dihubungi Okezone, Minggu (2/9/2018).

Kenaikan suku bunga diyakini dapat menahan aliran modal asing keluar dari Indonesia (outflow) untuk mencari investasi yang lebih aman (safe haven).

Sementara itu, Bhima meramalkan, kondisi Rupiah makin tersungkur hingga akhir tahun. Dalam prediksinya, nilai tukar Rupiah bisa tembus Rp15.000 per USD di penghujung tahun.

"Rupiah akhir tahun bisa tembus ke angka Rp15.000 per USD" ujar Bhima.

Bhima menilai, kelanjutan pelemahan Rupiah dipicu oleh faktor global terutama krisis keuangan di Turki dan Argentina. Oleh karena itu, Bhima meminta agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan kebijakan untuk mengembalikan stabilitas Rupiah.

Sebab kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sangat menentukan kembalinya kepercayaan pasar kepada kondisi fundamental Indonesia.

Pemerintah juga diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap pelemahan nilai tukar Rupiah. Sebab, kondisi ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada sektor industri.

Bhima mengatakan, jika bahan baku industri terus naik akibat pelemahan Rupiah, maka bukan tidak mungkin industri akan melakukan efisiensi aset perusahaan ataupun efisiensi tenaga kerja.

Efek domino dari depresiasi nilai tukar adalah pelemahan daya beli masyarakat, pelambatan konsumsi rumah tangga serta inflasi bahan bakar minyak (BBM) dan lonjakan harga pangan.

"Efeknya juga kepada perusahaan swasta yang mengalami kesulitan dalam keuangan, terutama impor. Apalagi perusahaan yang 90% bahan bakunya impor seperti farmasi dan tekstil," tukas dia.

