CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir lebih tinggi pada perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena investor beralih ke pembelian safe-haven di tengah perselisihan perdagangan antara Amerika Serikat dan mitra-mitra dagang utamanya.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD1,7 atau 0,14% menjadi ditutup pada USD1.206,7 per ounce.

Namun, greenback memberikan tekanan terhadap logam mulia. Indeks dolar AS yang mengukur dolar AS terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,42% menjadi 95,08 pada pukul 19.45 GMT.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar AS menguat maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.

Emas dan dolar AS dibatasi pada kisaran yang relatif sempit, dan pasar lebih berisiko tergagap, karena pelaku pasar keuangan mengikuti sengketa perdagangan berkelanjutan terbaru antara pemerintahan Trump dan mitra-mitra dagang utama utamanya.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 3,7 sen AS atau 0,25% menjadi menetap di USD14,557 per ounce. Platinum untuk penyerahan Oktober turun USD4,7 atau 0,59% menjadi ditutup pada USD787,1 per ounce.

(dni)