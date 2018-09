NEW YORK - Harga minyak turun pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), tertekan oleh kekhawatiran baru bahwa perang perdagangan global dapat mengurangi permintaan energi, meskipun sanksi-sanksi AS terhadap Iran dan penurunan produksi Venezuela membatasi penurunan.

Patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun USD0,35 menjadi menetap pada USD77,42 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober turun USD0,45 menjadi ditutup pada USD69,80 per barel di New York Mercantile Exchange. Brent menutup bulan Agustus dengan 4,3% lebih tinggi, sementara minyak mentah AS naik 1,5%.

Harga minyak telah didukung oleh penurunan produksi Venezuela dan penurunan pengiriman dari Iran menjelang pengenaan sanksi-sanksi AS terhadap Teheran pada November.

Namun demikian, pada Jumat, minyak "tampaknya mengikuti ekuitas lebih rendah di tengah kekhawatiran terbaru tarif AS/China yang dapat dengan mudah meningkatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan pada gilirannya permintaan minyak dunia," kata Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch.

Indeks MSCI Emerging Markets jatuh untuk hari kedua karena laporan bahwa Presiden AS Donald Trump sedang bersiap untuk meningkatkan perang perdagangan dengan Beijing sehingga mengurangi selera risiko dan menghapus beberapa keuntungan dari reli minggu ini.

Pada sesi sebelumnya, kekhawatiran tentang pelemahan mata uang Argentina membebani prospek untuk pasar negara-negara berkembang.

Trump mengancam akan menarik diri dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan memberlakukan tarif pada USD200 miliar dari China.

Jumlah rig AS, indikator produksi masa depan, naik untuk pertama kalinya dalam tiga minggu, perusahaan jasa energi Baker Hughes melaporkan.

Produksi minyak mentah AS pada Juni mencapai 10,674 juta barel per hari, total bulanan tertinggi dalam catatan, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan bulanannya.

Ekspor minyak mentah naik hampir 200.000 barel per hari pada Juni, mencapai rekor baru 2,2 juta barel per hari, lebih dari dua kali tingkat Juni tahun lalu, EIA mengatakan dalam laporan bulanan.

Diskon minyak mentah AS terhadap Brent, yang telah melebar hampir sepertiga dalam sebulan terakhir, telah mendorong peningkatan dalam ekspor AS, kata Bob Yawger, direktur perdaganan berjangka energi di Mizuho.

Produksi dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) meningkat 220.000 barel per hari pada Agustus, menurut survei Reuters.

Para analis minyak yang disurvei oleh Reuters memangkas perkiraan harga mereka untuk 2018 pada Agustus, untuk pertama kalinya dalam hampir satu tahun, di tengah meningkatnya kekhawatiran perdagangan.

Sebuah survei Reuters terhadap 45 ekonom dan analis memperkirakan Brent akan mencapai rata-rata USD72,71 pada 2018, 16 sen di bawah USD72,87 yang diproyeksikan pada Juli, tetapi di atas rata-rata USD71,96 sepanjang tahun ini.

Para spekulan menaikkan taruhan bullish mereka pada minyak mentah untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu bulan, data Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS.

(dni)