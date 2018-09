JAKARTA - Rupiah kini menembus level pelemahan baru sepanjang tahun ini yakni Rp14.800-an per USD, yang sebelumnya menyentuh level Rp14.700-an per USD.

Mengutip Reuters pada perdagangan Jumat 31 Agustus 2018, Rupiah kini berada di level Rp14.839 per USD. Sedangkan menurut Bloomberg dolar index Rupiah di level Rp14.710 per USD. Sementara itu, dalam kurs Jisdor Bank Indoensia (BI), Rupiah berada di level Rp14.711 per USD.

Lalu bagaimana kata Gubernur BI Perry Warjiyo mengenai anjloknya Rupiah? Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas stabilitas moneter, bank sentral punya strategi untuk meredam pelemahan Rupiah.

(rhs)