JAKARTA – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini masih akan mendapatkan tekanan. Hal ini seiring sentimen negatif global yang belum mereda, baik dari Venezuela, Argentina, maupun Turki.

Head of Research BNI Sekuritas Norico Gaman menilai ada beberapa sentimen negatif akan menekan perdagangan pasar modal Indonesia. Sentimen global yang mendominasi mulai dari krisis di Venezuela, Argentina, dan kemungkinan menyusul Turki diyakini akan memberikan sentimen negatif ke Indonesia.

“Indeks berpeluang mengalami koreksi ke level 5.900 seiring berlanjutnya pelemahan rupiah terhadap USD,” ujar Norico.

Menurut analis Binaartha Sekuritas M Nafan Aji, pekan ini indeks diprediksi cenderung bergerak datar atau sideways . IHSG akan bergerak dalam rentang 5.900 - 6.130.

Sentimen negatif global masih belum memengaruhi pergerakan indeks yang lebih cenderung menguat selama pekan lalu. Beragam isu global yang muncul mulai dari krisis finansial Turki, krisis ekonomi dan politik di Venezuela, krisis keuangan Argentina, bahkan perang dagang AS dan China, serta faktor wacana kenaikan suku bunga The Fed.

“Sentimen tersebut masih akan membayangi pergerakan IHSG ke depannya,” ujar Aji.

Namun, kata Aji, peran pemerintah dalam mengendalikan kondisi makro ekonomi menjanjikan. Mulai dari tingkat inflasi ke level yang rendah, terjaganya tingkat daya beli konsumsi rumah tangga, serta tersedianya cadangan devisa yang diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah akibat menguatnya USD.

“Kerja pemerintah akan memberikan sentimen positif bagi IHSG,” ujarnya.

Sementara itu, analis Narada Aset Manajemen Kiswoyo Adi Joe optimistis IHSG berpeluang mengalami kenaikan dengan pergerakan di kisaran level 6.000 hingga 6.250.

Sebelumnya Ekonom Senior Bank Mandiri Andry Asmoro memproyeksikan ekonomi Indonesia pada sepanjang 2018 hanya akan mampu tumbuh di kisaran 5,16 %, lebih rendah dari proyeksi 5,3 % yang mereka keluarkan awal tahun lalu. Andry memperkirakan kondisi ekonomi global sepanjang 2018 masih membebani pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Karena ekonomi global sepanjang 2018 ini diperkirakan hanya akan tumbuh 3,9% dan melambat di kisaran 3,7% dalam 3-5 tahun ke depan.

Apalagi di tengah potensi perlambatan tersebut, ekonomi global masih mendapatkan banyak tekanan dari ekonomi China yang tahun ini diperkirakan akan lesu di kisaran 6,6% dan penguatan kondisi ekonomi AS. Tekanan juga kemungkinan besar datang dari kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed yang kemungkinan besar akan diikuti Bank Sentral Eropa (ECB).

”Tantangan ekonomi ter besar untuk negara berkembang seperti Indonesia adalah ekono mi global yang seperti itu. Ekonomi global dalam dua tahun ke depan yang tidak lebih baik, justru flat cenderung melambat,” ucap Andry.

Andry menjelaskan, selain mendapatkan tantangan dari dua faktor tersebut, ekonomi da lam negeri juga akan mendapatkan tekanan dari pergerakan harga komoditas di pasar dunia yang masih lemah.

“Dampak harga komoditas bisa membuat peluang pertumbuhan yang lebih cepat bagi Indonesia jadi terhalang, karena sumber ekonomi ada dari harga komoditas,” katanya.

Dia menuturkan, ekonomi dalam negeri juga akan mendapatkan beban dari perang dagang antara AS dengan China. Kecamuk perang dagang diperkirakan akan menggerus pertumbuhan ekonomi, baik AS maupun China.

Hitungannya, setiap penurunan pertumbuhan 1% yang dialami AS bisa menurunkan pergerakan ekonomi dalam negeri 0,07%. Sementara setiap penurunan pertumbuhan 1% China bisa menggerus ekonomi Indonesia sampai dengan 0,09%.

(Hafid Fuad)