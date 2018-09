JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menembus pelemahan level baru pada tahun ini sebesar Rp14.800-an per USD.

Melansir Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (31/8/2018) pukul 17.19 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 105 poin atau 0,71% ke level Rp14.815 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.729 per USD-Rp14.821 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 85 poin atau 0,58% ke level Rp14.810 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.723 per USD hingga Rp14.825 per USD.

Seperti yang diberitakan Okezone, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan komitmen BI untuk mengawal secara ketat stabilitas nilai tukar Rupiah. Untuk itu, serangkaian langkah stabilisasi telah ditempuh BI.

Pertama, meningkatkan volume intervensi di pasar valas; kedua, melakukan pembelian SBN di pasar sekunder; ketiga, membuka lelang FX Swap, dengan target lelang pada hari Jumat 31 Agustus 2018 USD400 juta dan; keempat, senantiasa membuka windows swap hedging.

"Selain itu, BI juga senantiasa meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa stabilitas nilai tukar dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga," kata Perry.

 

Perry menambahkan, BI meyakini bahwa kondisi perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan. Beberapa indikator perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi yang tumbuh cukup baik, dan inflasi yang rendah serta terjaga.

Berdasarkan pemantauan harga sampai dengan minggu V Agustus 2018, IHK diperkirakan -0,06% (mtm), atau secara year to date mengalami inflasi sebesar 2,12% (ytd), dan secara tahunan 3,19% (yoy).

"Kondisi stabilitas sistem keuangan juga terjaga sebagaimana ditunjukkan oleh intermediasi yang kuat," jelasnya.

(dni)