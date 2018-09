JAKARTA - Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan tertutup dengan para menteri Kabinet Kerja bidang ekonomi serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Salah satu yang dibahas khususnya berkaitan dengan kurs Rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, Jokowi menanyakan perkembangan dari Devisa Hasil Ekspor (DHE), implementasi B20, mengenai ekspor batu bara, serta soal kebijakan pembatasan impor yang sedang dikaji Kementerian Keuangan hingga soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Konsen pemerintah jangan sampai kurs Rupiah buat bisnis menjadi susah dijalankan dan investasi asing di portofolio mulai pada keluar, lebih banyak ke arah itu," jelasnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Dalam hal ini, katanya, Jokowi menekankan untuk pemangku kebijakan terkait dapat memberikan penjelasan kepada publik mengenai pelemahan Rupiah. Hal ini untuk membuat masyarakat juga mengetahui sejumlah kebijakan yang telah dibuat, sebagai upaya menekan penguatan dolar Amerika Serikat (AS).

"Presiden menekankan jangan sampai kalian (pemangku kebijakan terkait) sudah lakukan sesuatu, tapi masyarakat bilang belum (lakukan apa-apa). Jadi komunikasinya bagaimana, selain itu juga soal monitoringnya," jelasnya.

Masalah komunikasi, kata dia, selama ini banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan namun tidak sampai kepada masyarakat.

"Presiden betul-betul ingin supaya langkah langkah kebijakan yang sudah dirumuskan itu dibuat sedetil mungkin dan dikomunikasikan. Supaya masyarakat tidak anggap ini kayak dulu lagi (krisis keuangan seperti dulu), misalnya," tekannya.

Dia menyatakan, pembahasan soal Rupiah juga akan kembali dibahas dalam sidang kabinet selanjutnya. "Jadi yang perlu dilakukan (terkait kurs Rupiah), itu perlu didetailkan dan dikongkritkan serta dikomunikasikan. Besok mungkin akan ada sidang kabinet," pungkasnya.

Untuk diketahui, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah ke level baru pada tahun ini yakni sebesar Rp14.800-an per USD. Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (3/9/2018) pukul 17.19 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 105 poin atau 0,71% ke level Rp14.815 per USD.

 

(Feb)

(rhs)