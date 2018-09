JAKARTA – Kita sudah tahu apa yang akan dilakukan orang sukses selama akhir pekan. Di antaranya berkumpul bersama keluarga besar hingga istirahat yang cukup setelah bekerja.

Tetapi apakah hal yang sama dilakukan orang yang tidak sukses di lingkungan kita? Tentu tidak, maka dari itu ada kesalahan yang seharusnya kita hindari. Lagi pula ketika sedang libur akhir pekan jangan coba-coba membuang waktu sia-sia ya!

Melansir dari Bussiness Inside, Senin (3/9/2018) terdapat beberapa perilaku yang harus dihindari. Berikut ini adalah 11 hal yang tidak berhasil dilakukan orang yang tidak sukses selama libur akhir pekan:

1. Mereka Mengabaikan Orang yang Kita Sayangi

“Akhir pekan selama tiga hari memungkinkan kamu menjadwalkan waktu berkualitas kritis ini,” kata Lynn Taylor, Seorang Ahli dan penulis “Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job”.

Dalam bukunya tersebut dijelaskan, bahwa menghabiskan akhir pekan untuk menjauh dari semua orang bukanlah hal yang buruk. Tetapi setiap individu yang tidak sukses bukannya menghindari orang-orang untuk bertemu diakhir pekan karena mereka pikir ini adalah usaha untuk bersantai. Padahal mereka melakukan itu karena ada sesuatu untuk tidak berhubungan.

2. Mereka Stres

Kita semua perlu beristirahat dan mengisi energi kita dari waktu ke waktu. Orang yang tidak sukses tidak dapat melakukan ini, bahkan di akhir pekan yang panjang. Diri mereka sendiri yang menyebabkan kesengsaraan ini, yang seharusnya waktu akhir pekan diisi dengan relaksasi dan kebahagiaan.

3. Mereka Menghabiskan Banyak Uang Untuk Keperluan (sia-sia)

Pastikan diri kamu untuk termasuk orang yang tidak ingin membuang semua uang kamu sebelum liburan. Orang yang tidak sukses tidak tahu cara mengendalikan diri selama liburan akhir pekan pastinya mereka liburan dengan isi dompet yang kosong karena telah habis digunakan sebelum waktunya, hal ini merupakan ide yang sangat buruk.

Jika kamu ingin bersenang-senang saat liburan akhir pekan, pertimbangkan pengeluaran kamu untuk memilih sesuai kebutuhan dan hanya sekedar keinginan.

4. Mereka Membuat Pilihan Yang Tidak Sehat

Orang-orang yang tidak sukses cenderung menggunakan alasan apapun untuk mengabaikan rutinitas latihan, mereka memilih untuk makan sambil menonton drama di website online selama berjam-jam, itu merupakan hal yang tidak sehat. Liburan akhir pekan mereka dihabiskan untuk hal yang buruk.

Memang wajar untuk memanjakan diri, tapi yang baik-baik saja dan gunakan waktu liburan akhir pekan dengan berbagai kegiatan aktif dan sehat.

5. Mereka Tidak Pernah Berhenti Bekerja

Orang yang tidak sukses menghabiskan waktu mereka dengan menanggapi email kerja dan mengejar kesibukannya.

Jika kamu dijadwalkan bekerja selama akhir pekan yang panjang itu karena kamu bernasib buruk, itu satu hal. Ini adalah hal lain, jika kamu memilih untuk bekerja selama libur akhir pekan dari rumah. Itu bisa menjadi tanda bahwa kamu hanya kecanduan untuk bekerja.

Jika kamu benar-benar produktif, jangan hanya membiarkan pekerjaan secara acak dan mengenai waktu luang kamu. Jadwalkan waktu untuk menangani pekerjaan kamu dan kemudian selesaikan sehingga kamu punya waktu untuk berlibur akhir pekan.(Feb)



6. Mereka terus memikirkan pekerjaan Hal satu ini tidak seburuk bekerja sepanjang liburan akhir pekan, tetapi memikirkan pekerjaan kamu secara terus menerus bukanlah hal yang baik. Jika kamu sangat mencintai pekerjaan kamu sehingga kamu tidak bisa melepaskannya dari pikiran, itu satu hal yang lain lagi. Tetapi orang yang tidak sukses hanya terfokus pada pekerjaan minggu depan dan kamu tidak dapat bersantai. 7. Mereka Malas Tentu saja, penting untuk bersantai selama akhir pekan. Namun, orang yang tidak sukses tidak menganggapi hal ini. Akhir pekan yang panjang adalah waktu yang optimal untuk menangani proyek pribadi yang tidak terkait dengan pekerjaan yang sepertinya tidak pernah kamu dapatkan selama seminggu, seperti membersihkan rumah, belanja bulanan, atau berkunjung kerumah saudara. Manfaatkan waktu kamu sebaik-baiknya. Kamu akan merasa lebih baik setelah melihat daftar tugas kamu. 8. Mereka Selalu Online di Media Sosial Liburan akhir pekan adalah kesempatan sempurna untuk tidak melihat banyak layar Handphone, Komputer , Televisi dan lainnya dan cobalah keluar rumah untuk bersosialisasi. Jangan menjadi salah satu dari orang yang menghabiskan setiap momen hanya untuk update di media sosial, kamu akan kehilangan momen terbaik di kehidupan nyata. 9. Mereka Tidak Suka Berpetualang Akhir pekan yang panjang adalah waktu yang tepat untuk memulai perjalanan untuk mencari tempat yang baru dan belum pernah di kunjungi sebelumnya atau mencoba restoran yang baru. Tidak apa-apa jika kamu hanya ingin bersantai, tetapi jika kamu mencari kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, kamu mungkin akan menyesal menghabiskan seluruh waktu kamu hanya tiduran di sofa. "Ini adalah waktu yang tepat untuk bersantai dengan hobi atau hobi favorit kamu , apakah itu belanja, bermain golf, bersosialisasi, membaca, melukis, atau sesuatu yang lain," kata Taylor. 10. Mereka Tidak Punya Rencana Beberapa orang mungkin bisa melewati dan melalui kehidupan tanpa pernah memiliki rencana. Mungkin hal itu baik untuk mereka. Susun dan aturlah rencana kamu, tidak perlu merencanakan setiap detik, tetapi kamu setidaknya memiliki garis besar kasar untuk hal tersebut. Orang yang tidak sukses akhirnya menyalahkan diri mereka sendiri dan membiarkan libura akhir pekan gagal kemudian kecewa. 11. Mereka Tidak Menghargai Waktu Orang sukses menggangap waktu mereka sangatlah berharga. Itulah sebabnya mereka dengan penuh semangat mempertahankan jadwal mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan, bahkan mengerjakan kewajiban mereka. Setiap orang yang tidak sukses memungkinkan akhir pekan mereka terbuang secara sia-sia. Mereka terikat dengan rencana yang tidak menarik minat mereka, mereka bermalas-malasan dan menyesalinya, terlalu banyak rencana dan akhirnya kehilangan satu hal yang ingin mereka lakuka (Feb)