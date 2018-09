JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik 3,05% dari Juli 2018. Sedangkan harga beras medium di penggilingan turun 0,28%.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, dari 1.862 transaksi penjualan gabah di 27 provinsi selama Agustus 2018, tercatat transaksi GKP 71,59%, gabah kualitas rendah 17,88% dan gabah kering giling (GKG) 10,53%.

"Selama Agustus rata-rata GKP di tingkat petani Rp4.774 per kg atau naik 3,05% dan di tingkat penggilingan Rp4.870 per kg atau naik 3,27% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada Juli 2018," ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Sedangkan untuk GKG di petani sebesar Rp5.308 per kg atau naik 1,95% dan di tingkat penggilingan Rp5.400 per kg atau naik 1,64%.

Harga gabah kualitas rendah di tingkat petani Rp4.363 per kg atau naik 2,45% dan di tingkat penggilingan Rp4.465 per kg atau naik 2,18%.

Dia menjelaskan, kenaikan harga gabah tersebut dipicu sudah habisnya masa panen, yang memang secara pola terjadi di bulan Agustus.

"Ini sudah bulan Agustus. Panennya mulai menurun, jadi bisa dipahami bahwa harga GKP di tingkat petani maupun penggilingan mengalami kenaikan. Demikian juga GKG ditingkat petani maupun penggilingan mengalami kenaikan," jelasnya.

Sementara itu, untuk harga beras secara umum mengalami penurunan, di mana pada kualitas premium turun 0,65% atau seharga Rp9.458 per kg, medium turun 0,28% atau seharga Rp9.172 per kg, maupun kualitas rendah yang turun 0,42% atau seharga Rp8.977 per kg.

Menurutnya, kendati harga gabah kering mengalami kenaikan, namun penurunan harga beras disebabkan karena masih terjaganya stok beras pemerintah di Bulog, sehingga masih bisa melakukan operasi pasar.

"Artinya untuk operasi pasar cukup. Jadi kita ikuti tren, itu selalu naik wajar (harga gabah kering) karena itu musim tanam. Tahun lalu cadangan kita enggak bagus kayak tahun ini. Jadi kita berharap terkendali karena bobotnya gede," jelasnya.

(dni)