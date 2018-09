JAKARTA – Waktu selesai liburan kini hanya sebuah kenangan terindah. Anda harus segera membongkar isi koper dan hanya bisa merindukan kapan lagi bisa berlibur.

Hanya saja, apakah mungkin Anda bisa mendapatkan pekerjaan sambil mengikuti hobi berkeliling dunia?

Melansir dari Fortune.com, Rabu (5/9/2018) tertulis Indeed.com baru-baru ini memisahkan tentang postingan perusahaan dan muncul dengan daftar pekerjaan untuk orang-orang yang suka berkeliling dunia. Memang pekerjaan tersebut bukan untuk semua orang.

Beberapa di antaranya seperti pilot pesawat atau perawat di kapal pesiar pasti membutuhkan pelatihan yang sangat ketat, sementara beberapa lainnya seperti konsultan senior atau panggilan untuk pengalaman khusus bahkan gelar sarjana yang didapatkannya.

Jika kamu ingin berkeliling dunia atau tinggal di luar negeri hanya selama satu hingga enam bulan, itu hal yang mungkin. Para guru bahasa Inggris di luar negeri sebagai bahasa kedua (English as a second language/ESL), misalnya, biasanya menandatangani kontrak 3-6 bulan yang menyebutkan tingkat pembayaran per jam. Misalnya Ditto untuk DJ di kapal pesiar.

Berikut ini pekerjaan yang dilansir dari indeed.com, dengan gaji rata-rata atau gaji per jam, yaitu :

1. Konsultan senior dengan gaji USD92.113

2. Bartender kapal pesiar dengan gaji USG63.091

3. Pilot maskapai USD68.491

4. Pembeli ritel USD55.000

5. Kapten Yacht USD50.620

6. Manajer pameran dagang per acara USD48.151

7. Perekrut USD47.252

8. Agen perjalanan USD38.000

9. Guru ESL USD21,40 per jam

10. Cruise DJ USD15,50 per jam

“Waktu perjalanan dalam pekerjaan ini berkisar dari sangat tinggi (konsultan senior melakukan perjalanan hingga 80% dari waktunya) ke yang relatif rendah (pembeli ritel melakukan perjalanan setidaknya 10%),” dari catatan laporan Indeed.com.

Agen perjalanan dan pilot di suatu tempat di tengah masing-masing sekitar 40% dan 50%. Tentu saja, beberapa pekerjaan di bidang ini memiliki potensi glamor lebih dari yang lain. Agen perjalanan mungkin akan mencoba resor eksotis dan liburan lainnya, misalnya, sementara konsultan senior dapat menghabiskan banyak waktu mereka kata Akron. Bagaimana jika kamu melamar beberapa tahun lagi sebagai, misalnya, seorang kapten kapal pesiar dengan cara, mengambil lisensi (izin) dari penjaga Pantai Amerika dan kemudian kamu memutuskan ingin kembali bekerja di satu tempat lain? Mungkin kamu akan membantu untuk menekankan kepada calon bos kamu mengenai pengalaman kerja internasional yang pernah kamu coba, terutama jika kamu dapat memberikan contoh spesifik tentang bagaimana pekerjaan internasional yang akan membantu membuat kamu lebih pandai atau kreatif. Karena hal tersebut menurut penelitian ilmu syaraf yang berkembang menunjukkan bahwa beradaptasi dengan tempat dan budaya yang tidak dikenal atau baru dapat menciptakan jalur baru di otak sehingga meningkatkan kemampuan orang untuk berinovasi. Salah satu penelitian semacam itu, yang ditulis bersama oleh profesor Columbia B-school Adam Galinsky dan diterbitkan di Academy of Management Journal. "Pengalaman profesional asing para pemimpin dapat menjadi katalis penting bagi kreativitas dan inovasi" di perusahaan mereka." Tulisnya. Untuk bisa menemukan dan merasakan kesempatan berkeliling dunia dengan menggeluti profesi seperti di atas, tentu butuh keberanian dan kesungguhan dalam menempa diri hingga menemukan klien atau perusahaan yang mau mempekerjakan. Apapun caranya kalau kamu mau bersungguh-sungguh pasti akan berani mewujudkannya.