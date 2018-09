JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Gubernur Bank Indonesia melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin dengan sebanyak 38 anggota DPR dari 9 fraksi yang hadir. Rapat dimulai pada pukul 14.00 WIB di Ruang Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Dalam kesempatan tersebut dilakukan beberapa pembahasan. Pembicaraan mengenai pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019, penyampaian Pokok-pokok RUU tentang APBN TA 2019 serta mengenai pembentukan panja dan timus.

"Kita terdapat 3 agenda pembahasan. Penyampaian pokok-pokok yang dilakukan Menkeu dan Gubernur BI. Serta Menteri PPN dan Menkumham bisa menyampaikan apa bila perlu tambahan," ujar Aziz membuka rapat.

Adapun dalam hasil rapat ini akan dibawa dalam rapat Paripurna DPR RI pada bulan Oktober mendatang. "Kita rencanakan akan dibawa pada rapat paripurna yang dilakukan penutupannya Oktober," katanya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah menjabarkan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2019 pada 16 Agustus 2018 lalu. Di mana pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3%, serta inflasi pada target 3,5% plus/minus 1%.

Sementara nilai tukar Rupiah diasumsikan Rp14.400 per dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan rata-rata 5,3%, dan harga minyak mentah Indonesia diasumsikan USD70 per barel.

Adapun lifting minyak bumi ditargetkan sebanyak 750 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebanyak 1.250 ribu mmcfd.

Untuk belanja negara ditargetkan sebesar Rp 2.439,7 triliun. Sedangkan pendapatan negara dan hibah Rp2.142,5 triliun, penerimaan perpajakan Rp1.781 triliun, serta defisit APBN 1,84%.

