JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami depresiasi. Saat ini kurs Rupiah masih di kisaran level Rp14.800 per USD.

Melansir Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (4/9/2018) pukul 09.35 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 30 poin atau 0,20% ke level Rp14.845 per USD. Pelemahan semakin mendekati level Rp14.900 per USD.

Kendati pelemahan terus terjadi, namun kondisi ini dinilai tak bisa disandingkan dengan krisis keuangan yang terjadi di tahun 1998. Pasalnya kondisi 20 tahun lalu, pelemahan Rupiah terjadi sangat drastis.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam menyatakan, pada tahun 1998 kurs Rupiah bergerak melemah dari level Rp2.000 per USD ke Rp17.500 per USD.

"Artinya melemah ratusan persen (di tahun 1998)," katanya kepada Okezone, Selasa (4/9/2018).

Sedangkan saat ini, pelemahan Rupiah bergerak dari level Rp13.800 per USD dan mendekati level Rp14.900 per USD. Artinya depresiasi tak lebih dalam seperti pada 20 tahun lalu. "Hanya melemah sekitar Rp1.000 atau sekitar 8% saja," katanya.

Maka dengan melihat kondisi tersebut, dinilai sangat jauh dari kondisi di tahun 1998. "Kondisi rupiah saat ini sangat jauh sekali dibandingkan dengan periode krisis 1997-1998," pungkasnya.

Senada, Ekonom BCA David Sumual menyatakan, pada kondisi level kurs Rupiah di tahun 1998 tidak diiringi dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang cukup baik. "Di tahun itu kan gaji enggak naik, UMR paling Rp200 ribu, enggak sampai sejuta, kemudian inflasi juga naik tinggi," katanya.

Sementara di tahun ini, lanjutnya, inflasi cukup terjaga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan inflasi tahun kalender Januari hingga Agustus adalah 2,13%, masih dalam sasaran 3,5% plus minus 1%. Adapun pada Agustus 2018 terjadi deflasi sebesar 0,05% (month to month/mtm).

"Ini kan sekarang Rupiah melemah inflasi enggak naik tinggi," katanya.

(kmj)