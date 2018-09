BOGOR - Semangat olahraga sedang berkobar di Tanah Air berkat suksesnya helatan olahraga internasional Asian Games 2018. Untuk meningkatkan semangat positif tersebut, MNC Sekuritas juga tiada henti mengibarkan semangat investasi kepada para atlet.

Setelah sebelumnya meluncurkan program Atlet Nabung Saham pada Juli lalu, MNC Sekuritas membuktikan komitmennya dalam mendukung para atlet berprestasi untuk cerdas dan sehat secara finansial melalui produk MNC Gemesin Plus.

Direktur IT & Online Tranding MNC Sekuritas Fifi Virgantria pun menyerahkan secara simbolis tabungan saham MNC Gemesin Plus kepada tiga atlet berprestasi yakbi Defia Rosmaniar, Maulana Khaidir dan Muhammad Abdurrahman Wahyu di STIE Kesatuan, Kota Bogor.

Defia sendiri merupakan atlet peraih medali emas pertama dari cabang taekwondo dalam Asian Games 2018 kategori women individual poomsae. Sementara, Maulana Khaidir dan Muhammad Abdurrahman Wahyu peraih medali perak dalam kejuaraan taekwondo Jeju Korea Open 2018.

"Melalui tabungan saham yang kami berikan, harapan kami bagi para atlet muda yang berprestasi supaya mereka dapat memanfaatkan masa muda yang gemilang dengan investasi sejak dini. Program atlet nabung saham ini, agar mereka semakin sehat secara finansial maupun pasar modal," katanya, Selasa (4/9/2018).

Program atlet nabung saham bagi mahasiswa STIE Kesatuan Bogor ini pun dapat terselenggara berkat sinergi antara MNC Sekuritas dan kampus. STIE Kesatuan sendiri merupakan mitra galeri investasi MNC Sekuritas yang berhasil memenangkan penghargaan dalam acara Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia 2017.

Tidak hanya itu, dalam ajang apresiasi yang digelar MNC Sekuritas bagi mitra galeri investasi STIE Kesatuan Bogor juga mengukir prestasi sebagai juara III Best Overal GI Idol 2017, galeri investasi teraktif kategori Best Activitie, kategori individual The Most Inspiring Investment dan Galelry Coordinator.

"Kami Harap sinergi MNC Sekuritas dengan STIE Kesatuan Bogor dapat semakin memperkenalkan pasar modal bagi masyrakat Bogor dan sekitarnta melalui MNC Gemesin Plus, produk tabungan saham yang sangat sederhana dan praktis," ungkapnya.

Sementara itu, Defia Rosmaniar sangat berterima kasih dengan apresiasi yang diberikan MNC Sekuritas melalui tabungan saham. Dia pun berharap ke depannya kembali menorehkan prestasi olahraga di kancah internasional.

"Terima kasih beasiswa yang diberikan STIE Kesatuan dan tabungan saham MNC Sekuritas. Semoga kami ke depannya bisa terus memberikan medali untuk Indonesia," ujar Defia.

Sekedar diketahui, MNC Gemesin Plus adalah produk MNC Sekuritas yang mengajak masyarakat untuk menabung saham secara rutin dan berkala di pasar modal dengan biaya minimal Rp100 ribu per bulannya. Selain investasi, nasabah MNC Gemesin Plus juga dapat mendapat manfaat tambahan berupa proteksi, yaitu asuransi kecelakaan.

