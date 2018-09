JAKARTA - Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menyatakan, pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi dalam beberapa terakhir ini, tidak sampai membuat industri kecil menengah (IKM) gulung tikar.

"Sampai saat ini belum ada yang sampai gulung tikar atau collapse. Maka itu, kita mau bikin kebijakan menahan impor, terutama konsumsi," ujar Gati di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Namun, lanjut dia, pelemahan Rupiah itu, justru berdampak pada pendapatan sektor IKM yang menggunakan bahan impor namun memasarkan produknya di dalam negeri.

"Sebaliknya, bagi industri yang memakai bahan baku impor untuk produk ekspor malah tidak terlalu terpengaruh," jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah saat ini telah memberikan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), untuk industri berbahan baku impor namun berorientasi ekspor.

"Jadi, jika industri menggunakan fasilitas ini maka pelemahan Rupiah tidak akan berdampak besar pada pendapatan dan operasional," ungkapannya.

Sebelumnya, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) semakin tertekan dan kini sudah menembus level Rp14.900 per USD. Angka ini menjadi level pelemahan terbaru setelah sebelumnya di Rp14.800 per USD.

Melansir Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (4/9/2018) pukul 16.19 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 120 poin atau 0,81% ke level Rp14.935 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.780 per USD-Rp14.938 per USD.

(dni)