JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) langsung bergerak cepat mengatasi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang mendekati level Rp15.000 per dolar AS. Berbagai kebijakan tengah disusun, seperti menggenjot ekspor, stop barang impor hingga imbauan menjual dolar AS.

Dengan cepatnya koordinasi antara pemerintah, BI maupun OJK mencegah dampak yang meluas terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Lalu apa yang harus dilakukan masyarakat dengan fenomena seperti ini? Masyarakat disarankan untuk menerapkan gaya hidup sederhana dan ekonomis dan tetap menabung. Karena Kemungkinan banyak yang terkena PHK dan inflasi tinggi akibat Turki dan perang dagang Amerika Serikat (AS)-China.

"Semoga pemerintah bisa segera mengatasi kondisi krisis ekonomi ini. Dan masyarakat juga bisa membantu dengan gaya hidup yang lebih hemat," kata Wakil Sekretaris Jendral Indonesian Labour Suppliers Association (ILSA) Amin Ahmad Balbaid dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu segera dilakukan pemerintah agar tidak terkena dampak terlalu dalam pada ekonomi nasional, yakni meminimalkan semua pengeluaran yang sifatnya konsumtif.

"Lebih baik simpan dalam bentuk emas dan lainnya dibanding cash," jelasnya.

Imbas dari pelemahan Rupiah ini adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Untuk itu, hindari sementara bermain saham. Selanjutnya, uahakan punya cash untuk operasional minimal 6 bulan ke depan.

Sebab, Ada kemungkinan inflasi dan ekonomi tahun 2008 terulang kembali. "Kecuali yang gajinya dolar AS malah bagus karena dolar AS versus Rupiah makin tinggi," jelasnya.

Kemudian, kalau ingin memmulai investasi, usaha baru atau proyek fisik, lebih baik tahan diri dulu minimal 6 bulan ke depan. Dia mencontohkan, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam sudah mulai suffer kena imbas akibat Turki dan Eropa.

"Pertamina dan PLN saja sekarang diminta hold/freeze proyek-proyek sampai 6 bulan mendatang," ujar Ahmad.

