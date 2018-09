JAKARTA – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan saran kepada pemerintah untuk mengatasi persoalan pelemahan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang hampir mencapai Rp15.000 per dolar AS.

Dia menilai, pemerintah harus meningkatkan investasi langsung hingga financial asset investment (investasi potofolio) untuk memperkuat nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

"Investasi portofolio bersifat sementara, tapi enggak apa-apa yang penting uangnya masuk," kata Hary Tanoe di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Hary Tanoe menerangkan, pemerintah juga harus mampu meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Tanah Air. Pariwisata Indonesia, kata dia, hanya berada di urutan keenam di Asean teringgal jauh dengan Thailand, dan Vietnam.

"Thailand itu 37 juta wisatawan asing, Indonesia sekitar 14 juta jadi bedanya banyak," jelasnya.

Menurut Hary Tanoe, kadatangan turing asing akan mampu meningkatkan devisa yang cukup besar untuk Indonesia. Sebab, rata-rata wisatawan mancanegara itu akan membelanjakan USD1.000 saat berwisata.

"Itu devisa yang sangat besar dan juga berulang setiap tahunnya," paparnya.

Hary Tanoe juga menyarankan agar semua eksportir diwajibkan untuk mengkonversikan mata uang dolar AS-nya ke Rupiah sebesar persentasi dari produk yang mereka ekspor ke Indonesia.

"Karena mereka nanti toh juga membeli barangnya untuk produksi mereka dalam Rupiah juga. Kalau itu diwajibkan akan sangat membantu tapi kalau diimbau saya yakin tidak dilakukan," imbuhnya.

Hary Tanoe memaparkan pemerintah juga perlu membentuk tim-tim kecil yang bertujuan mencari investasi dari luar negeri.

Tim itu, kata dia, juga bertugas menggencarkan promosi dengan memanfaatkan adanya perang dagang antara Amerika dan China.

Dia melanjutkan, tim kecil pencari investasi asing tersebut juga bisa melobi agar investor mau memindahkan pabrik-pabrik yang ada di China ke Inodonesia. Menurut dia, perusahaan-perusahaan di China juga banyak dimiliki investor dari Korea, atau Taiwan.

"Jadi investasi masuk, dolarnya juga masuk dan dapat menciptkan lapangan kerja dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika barangnya diekspor di luar negeri itukan dapat devisa lagi," imbuhnya.

"Intinya kurs ini bisa dilakukan untuk ditangani secepatnya kalau tidak ya nanti inflasi, (harga-harga) mahal dan kasihan masyarakat karena daya beli akan makin turun," tandasnya.

(dni)