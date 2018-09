JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, persoalan pelemahan Rupiah tak perlu lagi menyalahkan sentimen negatif ekonomi global. Hal yang perlu dilakukan adalan memperbaiki kelemahan Indonesia yakni defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan defisit neraca perdagangan.

Seperti diketahui, kondisi global dipengaruhi Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, yang akan melanjutkan pengetatan moneter dengan naikkan suku bunga acuan (Fed Fund Rate/FFR) pada September dan Desember, setelah sebelumnya dua kali menaikkan. Di sisi lain, kondisi perang dagang di global juga memicu keperkasaan Dolar AS terhadap seluruh mata uang di dunia.

Krisis keuangan Turki dan Argentina juga berimbas pada negera berkembang lainnya, termasuk Indonesia. Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (5/9/2018) kurs Rupiah pada perdagangan spot exchange berada di level Rp14.938 per USD.

"Makanya kita enggak bisa jawab lagi (pengaruh) dari sentimen (global) doang. Tapi yah itu harus ada yang konkret, di titik lemah kita. Lemahnya di transaksi berjalan dan transaksi perdagangan (yang defisit)," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Dia menjelaskan, untuk memperbaiki kondisi defisit tersebut pemerintah pun mengeluarkan sejumlah kebijakan, diantaranya kemudahan perizinana berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Meski dimaksudkan mendorong percepatan investasi dan ekspor, namun tetap saja membutuhkan waktu hingga investasi masuk.

Di sisi lain, insentif fiskal pun diberikan melalui tax holiday, tax allowence, mini tax holiday, PPh Final UMKM 0,5%, hingga super deduction tax. "Tapi yah itu realisasinya lambat," imbuhnya,

Di sisi lain, kondisi global yang terus menekan pun mendorong pemerintah untuk mengeluarkan mandatori perluasan penggunaan B20. Hal ini dinilai sebagai salah satu cara tercepat untuk mengurangi impor solar dan meningkatkan ekspor kelapa sawit.

Selain itu, di sektor industri pemerintah baru saja resmi menaikkan tarif pajak impor atau PPh pasal 22 pada 1.147 barang. Sehingga diharapkan dari kebijakan-kebiajakan tersebut bisa mengendalikan impor dan memperbaiki defisit perdagangan serta transaksi berjalan.

Dia menyebutkan, pada kuartal II 2018 CAD mencapai 3% dari PDB, maka hingga kahir 2018 diperkirakan akan membaik ke kisaran 2,6%-2,7% dari PDB.

"Tapi secepat-cepatnya bergerak, respons di pasar enggak kalah cepatnya. Artinya perlu waktu, sehingga kita percaya hari-hari ini kurs akan lebih tenang dibanding hari-hari kemarin, coba saja lihat nanti," katanya.

(dni)