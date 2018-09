JAKARTA - Dihantui sentimen negatif kembali anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS, memberikan kekhawatiran bagi pelaku pasar terhadap performance kinerja emiten. Apalagi, perusahaan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan impor dan utang dolar AS.

Menepis hal tersebut, pihak BEI menyakinkan investor bahwa fundamental pasar modal dalam negeri menunjukkan perbaikan seiring dengan laporan keuangan perusahaan publik atau emiten yang mengalami perbaikan.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan BEI, Laksono Widodo mengatakan, fundamental pasar modal masih positif dan hal tersebut terlihat dari kinerja emiten yang tumbuh positif.

”Kalau kami lihat, laporan keuangan perusahaan publik periode Juni semua menunjukkan perbaikan dan itu juga menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang bagus," tegasnya di Jakarta.

Laksono menambahkan, posisi indeks harga saham gabungan (IHSG) yang hampir menyentuh level 6.000 poin juga merupakan salah satu indikator positif bagi perekonomian nasional. Terpantau, pergerakan IHSG pada sesi pertama Selasa (4/9/2018) berada di kisaran 5.927-5.978 poin.

”Itu bagus, itu buktinya. Yang membuat sentimen naik turun di pasar saham itu pergerakan Rupiah terhadap dolar AS, tapi kan pelemahan mata uang juga terjadi di mana-mana. Kita serahkan kepada investor, kita tidak sedang dalam kondisi krisis," tandasnya.

Menurut dia, pergerakan fluktuasi nilai tukar Rupiah masih akan mudah berubah karena pengaruh eksternal, di antaranya krisis ekonomi Turki dan Argentina, serta perang dagang Amerika Serikat dengan beberapa negara dan sentimen-sentimen yang seperti itu berdampak ke negara berkembang. Kendati demikian, pelemahan Rupiah diakui Laksono masih memberikan sentimen terhadap penggerakan pasar modal.

Selanjutnya, BEI akan fokus untuk menjalankan proses transaksi perdagangan secara transparan dan lancar. Dengan demikian, investor bisa nyaman untuk menempatkan modalnya di bursa saham. Hingga akhir tahun, Laksono berharap IHSG masih bisa bertahan di atas level 6.000. Sebagai informasi, pembukaan perdagangan valas, Selasa (4/9/2018), Rupiah dibuka pada level Rp 14.822 per dolar AS.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, satu di antara pemicu pelemahan Rupiah selain faktor eksternal adalah kurang optimalnya perdagangan di dalam negeri. Neraca perdagangan yang terus defisit turut berkontribusi terhadap transaksi berjalan yang menembus 3% pada kuartal II 2018.

Menurutnya, dengan kondisi semacam ini mungkin saja Rupiah bisa menembus batas psikologis Rp15.000.

”Dari dalam negeri , neraca perdagangan terus mengalami defisit. Ini berimbas juga pada defisit transaksi berjalan yang menembus 3% pada kuartal II 2018. Artinya pelemahan Rupiah diproyeksi akan berlanjut hingga tahun depan dan menembus batas psikologis Rp 15.000," ujarnya.

(rhs)