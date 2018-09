JAKARTA – Nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan hingga nyari Rp15.000 per USD. Rupiah mengalami pelemahan sejak isu perang dagang dan krisis yang terjadi di beberapa negara.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Oesman Sapta Odang turut berkomentar terkait nilai tukar Rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerika memang sedang menjadi masalah bagi banyak negara di dunia, tak hanya di Indonesia.

"Itu masalah dunia. Bukan hanya Indonesia. Kalau masalahnya hanya di Indonesia, kita boleh marah," kata Oesman, Rabu (9/5/2018).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan kalau Indonesia tidak perlu cemas dengan nilai tukar Rupiah Rp14 ribu per dolar AS. Dia membahasakan masalah ini adalah siklus ekonomi dunia yang dampaknya memang secara global.

"Kita ini hanya kena dampaknya. Negara lain juga begitu," ujar Oesman.

Melansir Melansir Bloomberg Dollar Index, pukul 10.03 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 9,5 poin atau 0,06% ke level Rp14.925 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.925 per USD-Rp14.925 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 5 poin atau 0,03% ke level Rp14.925 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.922 per USD hingga Rp14.930 per USD.

(kmj)