JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis pada perdagangan sore ini. Tercatat, Rupiah masih berkutat di level Rp14.900-an per USD.

Melansir Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (5/9/2018) pukul 16.46 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 3 poin atau 0,02% ke level Rp14.938 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.925 per USD-Rp14.940 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 3 poin atau 0,02% ke level Rp14.933 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.922 per USD hingga Rp14.940 per USD.

Sebelumnya yang diberitakan Okezone, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pelemahan kurs tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara seperti Turki, Argentina juga mengalami pelemahan kurs seperti Rupiah.

“Kita semuanya tahu bahwa tidak hanya negara kita Indonesia yang terkena pelemahan kurs. Tidak hanya Indonesia,” kata Presiden.

Kepala Negara berpendapat, lesunya mata uang garuda disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Mulai dari isu perang dagang di beberapa negara hingga kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS.

“Ini faktor eksternal yang bertubi-tubi baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di AS baik yang berkaitan dengan perang dagang AS dan China, baik yang berkaitan dengan krisis di Turki dan Argentina,” ucapnya.

