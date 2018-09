JAKARTA – Pemerintah akan melarang impor barang-barang mewah termasuk mobil dan produk fashion premium guna mengendalikan konsumsi. Langkah ini termasuk dalam skema pembatasan impor 900 komoditas yang aturannya segera keluar dalam waktu dekat.

Larangan impor barang-barang luxury itu merupakan bagian dari upaya pengendalian defisit transaksi berjalan CAD (Current Account Deficit) yang pada kuartal II/2018 mencapai USD8 miliar atau 3% dari produk domestik bruto. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya 1,96%.

Bank Indonesia meramalkan, tahun ini CAD bisa membengkak menjadi USD25 miliar, naik dibandingkan tahun sebelumnya di kisaran USD17 miliar. Kondisi tersebut menyebabkan rupiah terus terpuruk. Kemarin, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai rupiah berada di kisaran Rp14.840 per dolar AS. Bahkan, di pasar spot, rupiah diperdagangkan di kisaran Rp15.000 per dolar AS.

Beberapa barang impor konsumsi yang bakal disetop antara lain kendaraan di atas 3.000 cc, tas mewah, dan kebutuhan konsumsi tersier lainnya. Adapun komoditas impor yang termasuk bahan baku industri akan tetap dipertahankan sambil dicari substitusinya.

“Terkait barang mewah seperti mobil diatas 3.000 cc akan disetop dulu sementara,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta.

Airlangga memastikan, impor bahan baku untuk industri tidak akan dibatasi demi menjamin agar kegiatan usaha tidak terganggu. Menurut dia, impor bahan baku, bahan penolong, barang modal merupakan bagian dari investasi untuk meningkatkan produktivitas.

Perihal larangan impor barang mewah juga disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres meminta agar produk-produk barang mewah impor disetop.

“Barang mewah itu mungkin jumlahnya tidak besar tapi perlu (dihentikan impornya) untuk berhemat,” ujar dia.

Kalla menyebutkan, beberapa contoh barang mewah yang impornya harus disetop di antaranya mobil Ferrari, Lamborghini, dan tas Hermes.

Wapres menambahkan yang tak kalah penting adalah para pengusaha diminta untuk menarik uang mereka yang diparkir di luar negeri untuk ditukarkan dengan rupiah. Disamping mengendalikan impor, pemerintah juga berupaya memacu ekspor dengan memberikan insentif terhadap industri padat karya.

Sebagai contoh adalah sektor automotif, tekstil dan produk tekstil, kimia dan biokimia, makanan minuman, dan elektronik. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan gejolak mata uang dolar adalah dengan menunda beberapa proyek yang menggunakan komponen impor. Untuk sektor ini, pemerintah telah membuat daftar proyek mana saja yang akan dievaluasi.

“Sudah ada daftarnya, memang kita belum putuskan persisnya mana yang ditunda dan berapa lama (penundaan),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Dia mengatakan akan segera memutuskan proyek-proyek mana saja yang akan ditunda. Targetnya, minggu-minggu ini sudah keputusan tersebut bisa dikeluarkan.

“Dalam dua-tiga hari ke depan. Saya tidak mau menjawabnya (berapa proyeknya), tapi lisnya agak banyak,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pelemahan rupiah yang terjadi saat ini jangan dibandingkan dengan 1998. Menurutnya, pelemahan rupiah saat itu terbilang drastis yakni dari angka Rp2.800 dan melonjak ke Rp14.000, sedangkan pada 2014 sempat terjadi pelemahan dari Rp12.000 ke Rp14.000. “Tidak sama kenaikan dari Rp13.000 ke Rp14.00 sekian dengan dari Rp2.800 ke Rp14.000,” ujarnya. Darmin menuturkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik. Dia mengatakan kelemahan yang harus dihadapi saat ini adalah defisit transaksi berjalan. “Sekarang defisitnya 3%. Lebih kecil dari 2014 4,2%. Masih lebih kecil dari Brasil, Turki, Argentina,” paparnya. Darmin memastikan pemerintah akan fokus pada pe nguatan sektor riil baik dari sektor pariwisata dan pening katan ekspor. Dengan berbagai kebijak an yang dikeluarkan pemerintah, defisit transaksi berjalan diharapkan dapat ditekan dari 3% menjadi 2,5%. Daftar 900 Komoditas Impor Segera Keluar Menteri Keuangan (Menteri Keuangan) Sri Mulyani mengatakan akan segera mengeluarkan daftar komoditas impor yang akan dibatasi. Sebelumnya pemerintah menyebut ada 900 komoditas impor yang akan dibatasi. “Sudah, nanti kita umumkan PMK-nya besok sore (sore ini) atau Kamis,” katanya. Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan terus menjaga perekonomian Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan situasi yang berasal dari sentimen global. Langkah-langkah dari pemerintah yang bisa menangani persoalan yang berasal dari defisit transaksi berjalan akan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pengendalian impor barang konsumsi. Dalam aturan tersebut akan dicantumkan penyesuaian tarif pajak penghasilan impor untuk 900 komoditas. Dia berharap langkah tersebut dapat mengerem impor barang konsumsi terutama yang nilai tambahnya di dalam negeri tidak besar namun menggerus devisa. Adapun terkait proyek-proyek yang akan dievaluasi akan disampaikan kementerian terkait. Namun, dapat dipastikan proyek yang bisa ditunda misalnya proyek yang belum melakukan financial closing. “Dengan demikian, permintaan terhadap devisa juga bisa dikendalikan,” ungkap Sri Mulyani. Menurut dia, pelemahan rupiah yang terjadi saat ini dari sisi pergerakan disebabkan ada sesuatu yang sifatnya fundamental seperti ekspor, impor, ataupun pembayaran kewajiban. Oleh karena itu, pemerintah akan menjaga agar faktor fundamental bisa dikoreksi sehingga tidak menjadi faktor yang menciptakan sentimen negatif. Sementara apabila pelemahan rupiah yang sifatnya disebabkan pergerakan oleh para fund manager karena mereka melakukan rebalancing dari portofolio akibat kenaikan suku bunga di AmerikaSerikat, pengetatanlikuiditas, krisis di beberapa negara berkembang, maka Indo nesia berbeda. Menurut Sri Mulyani, Indonesia memiliki struktur ekonomi yang berbeda dengan negara berkembang lain yang funda mentalnya lebih rapuh. Di sisi lain, pemerintah juga mengawasi sentimen yang ditunggangi oleh spekulan. Tindakan tersebut dinilai akan merugikan posisi rupiah di pasar. “Kalau ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas korban dari orang lain, maka tindakan yang dilakukan oleh kami bersama OJK dan BI untuk memonitor secara sangat tegas dan detail dari pelaku ekonomi yang mencoba melakukan profit taking,” jelas Sri Mulyani. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai perkembangan nilai tukar selalu dipengaruhi oleh sentimen pasar. Namun secara hitungan fundamental, seharusnya tidak terlalu dalam seperti sekarang. “Kalau hitung-hitungan fundamentalnya seharusnya tidak seperti ini. Tidak selemah seperti sekarang,” ungkapnya. Menurut Perry, pelemahan rupiah banyak dipengaruhi oleh sentimen negatif dari dari luar negeri seperti masalah krisis Argentina dan Turki. Sementara dari dalam negeri, BI akan memonitor pembeli valas menyikapi spekulan dolar AS yang melakukan profit taking saat nilai tukar rupiah ter perosok. Sementara itu, analis Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengingatkan bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah intervensi BI yang lebih besar untuk menahan fluktuasi nilai tukar rupiah. Hal ini mengingat kondisi saat ini dipengaruhi eksternal yang lebih kuat. Sisi eksternal yang dimak sud adalah faktor di luar Indonesia yang memengaruhi pergerakan rupiah. Intervensi BI yang lebih maksimaldinilaikebijakanprak tis dalam waktu singkat untuk menahan lonjakan kurs secepatnya. (Oktiani Endarwati/ Dita Angga/Hafid Fuad/ Kunthi Fahmar Sandy)