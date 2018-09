JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami pelemahan. Pada hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hampir menyentuh Rp15.000 per USD.

Direktur Utama Jasa Marga (Persero) Dessy Aryani mengatakan, pelemahan Rupiah ini sama sekali tidak berdampak kepada keuangan perseroan. Sebab, dana pinjaman yang diambil oleh Jasa Marga bukanlah dari mata uang asing.

"Tidak ada dampaknya. Kami tidak memiliki pinjaman mata uang asing," katanya di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Bahkan dari pinjaman itu juga, para investor rela menukarkan uangnya dengan Rupiah. Artinya tidak ada pengaruhnya buat sama sekali

"Bahkan investor asing mereka mengambil resiko perubahan currency-nya," ucapnya.

Mengenai rencana penundaan proyek infrastruktur oleh pemerintah, Jasa Marga mengaku tidak khawatir. Sebab pengerjaan proyek Jasa Marga sama sekali murni kerjasama dan tanpa menggunakan APBN.

"Itu mungkin yang menggunakan APBN ya, proyek jalan terus kenceng," ucapnya.

Bahkan menurutnya, hingga saat ini proyek yang dikerjakan Jasa Marga masih terus berjalan. Sampai akhir tahun ada sepanjang 300 kilometer (km) jalan tol yang dibangun.

"Bisa mencapai 300 km. Sampai sekarang sudah 107 km," ucapnya.

