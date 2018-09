NEW YORK - Kurs dolar AS turun tipis terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Dolar melemah karena pound Inggris dan euro menguat didorong kemungkinan terobosan dari pembicaraan "Brexit".

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,27% menjadi 95,1884 di akhir perdagangan. Nilai tukar euro terhadap dolar AS dan poundsterling Inggris terhadap dolar AS naik lebih dari 0,4%.

Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1623 dari USD1,1579 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2898 dari USD1,2856 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7185 dari USD0,7178.

Dolar AS dibeli 111,52 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,49 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9724 franc Swiss dari 0,9747 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3187 dolar Kanada dari 1,3177 dolar Kanada.

