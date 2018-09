JAKARTA - Kurs Dolar Amerika Serikat (AS) pada minggu ini terus mengalami kenaikan. Menguatnya dolar AS yang hampir mendekati Rp15.000 per USD membuat masyarakat berbondong-bondong untuk menukarkan dolar mereka.

Masyarakat pun rela antre untuk menukarkan uangnya. Salah satunya adalah Alwan yang sudah menunggu lebih dari satu jam.

"Nunggunya dari jam setengah satu, sampai sekarang nomornya jauh, masih ada 50 nomor lagi baru bisa ke loketnya," ujar Alwan kepada Okezone saat ditemui di VIP Money Changer di Jalan Menteng Raya, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).

Dia pun mengaku menukarkan dolarnya karena nilai tukar yang sedang naik.

"Kebetulan dolar saat ini cukup tinggi ya, hampir tembus Rp15.000-an. Nah makannya kita jual. Lagian ini juga titipan dari kakak. Kebetulan kakak kerja di Peru, jadi diamanatin buat jual dolar ini," ujarnya.

Berbeda dengan Alwan, Gumilar menukarkan uangnya untuk keperluan sehari-harinya. "Emang saya kerja di luar aja, emang setiap bulan saya nukerin untuk biaya sehari-hari," ujarnya.

Sedangkan Ahmad Alwi yang terpaksa membeli dolar meskipun sedang naik karena tuntutan untuk pembayarannya.

"Kalau saya beli dolar buat bayar pelayaran, ya meskipun dolar mahal ya bayar harus tetap bayar. Ya gimana lagi harus beli," ujar Alwi.

