JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai menunjukkan tajinya. Sore ini Rupiah berhasil meninggalkan level Rp14.900-an per USD.

Melansir Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (6/9/2018) pukul 16.40 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 45 poin atau 0,30% ke level Rp14.893 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.875 per USD-Rp14.905 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 42 poin atau 0,28% ke level Rp14.888 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.847 per USD hingga Rp14.930 per USD.

Untuk diketahui, Bank Indonesia terus melakukan intervensi pada pasar valuta asing (valas) dan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai upaya menekan pelemahan Rupiah. Dalam empat hari terakhir, Bank Sentral bahkan telah menggelontorkan Rp11,9 triliun di pasar SBN.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, BI melakukan pembelian SBN di pasar sekunder sejak Kamis, 30 Agustus 2018 telah dilakukan. Hal itu dilakukan dengan berkoordinasi pada Kementerian Keuangan.

"Hari Kamis kita beli Rp3 triliun, Jumat Rp4,1 triliun, Senin Rp3 triliun, dan kemarin (Selasa) Rp1,8 triliun," ujar dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI di DPR RI.

