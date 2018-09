JAKARTA - Nilai tukar Rupiah berada di level Rp14.900-an per USD. Bahkan hampir mendekati Rp15.000 per USD membuat banyak orang menukarkan dolarnya.

Salah satunya adalah di tempat Ayu Masagung Money Changer di Jalan Kramat Kwitang, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Namun, dalam Pantauan Okezone, Kamis (6/9/2018) sore, dari dalam gedung terlihat sangat sepi dan sedikit nasabah yang datang. Hanya terlihat lima sampai enam orang saja. Hal ini bersamaan dengan penguatan Rupiah sore ini.

Menurut salah satu petugas Ayu Masagung Money Changer yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa, gedung yang dibuka pukul 08.00 WIB sampai 20.00 WIB ini hanya ramai pada pagi dan siang saja.

"Kalau tadi pagi sama siang ramai, kalau sore sudah sepi," ujarnya kepada Okezone.

Sekedar informasi bahwa kurs beli beli di Ayu Masagung Money Changer ini senilai Rp14.980, dan kurs jualnya di Rp14.905.

Seperti yang diberitakan Okezone, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai menunjukkan tajinya. Sore ini Rupiah berhasil meninggalkan level Rp14.900-an per USD.

Melansir Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (6/9/2018) pukul 16.40 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 45 poin atau 0,30% ke level Rp14.893 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.875 per USD-Rp14.905 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 42 poin atau 0,28% ke level Rp14.888 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.847 per USD hingga Rp14.930 per USD.

(dni)