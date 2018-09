NEW YORK - Harga minyak turun lebih dari 1% pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) setelah Badai Tropis Gordon mereda dan menjauh dari daerah-daerah penghasil minyak. Penurunan harga minyak juga dipicu pula meningkatnya kekhawatiran bahwa perselisihan dagang global dan krisis mata uang Turki akan mengurangi permintaan.

Minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober turun USD1,15 atau 1,65% menjadi menetap di USD68,72 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November turun 90 sen AS atau 1,15% menjadi ditutup pada USD77,27 per barel di London ICE Futures Exchange. Patokan global telah naik di sesi sebelumnya menjadi USD79,72 per barel, tertinggi sejak Mei.

Minyak mentah melonjak pada Selasa karena perusahaan-perusahaan minyak menutup lusinan anjungan lepas pantai untuk mengantisipasi kerusakan akibat Badai Tropis Gordon.

Namun, pada Rabu badai tropis itu telah mendarat dan melemah tidak menimbulkan kerusakan besar pada fasilitas produksi minyak lepas pantai dan perusahaan-perusahaan energi serta operator pelabuhan di sepanjang Pantai Teluk AS mengambil langkah-langkah untuk melanjutkan kembali operasinya.

Minyak juga melemah karena perselisihan perdagangan Amerika Serikat-China meningkatkan kekhawatiran permintaan. Trump dapat mengenakan tarif pada lebih dari 200 miliar dolar AS impor dari China setelah periode komentar publik tentang tarif baru berakhir pada Kamis.

(kmj)