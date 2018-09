JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan tak akan ada proyek pembangunan infrastruktur yang terhenti akibat melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin ada proyek di Kementerian PUPR yang terhenti saat menerima laporan dari menteri dan kepala lembaga negara yang bergerak di bidang ekonomi Kabinet Kerja.

"PU enggak ada (proyek yang berhenti). Kemarin dibahas enggak ada," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Basuki menerangkan bahwa proyek yang berpotensi diberhentikan untuk menguatkan nilai tukar rupiah berada di Kementerian ESDM. Proyek tersebut adalah pembangunan PLTU. Sedangkan, di Kementerian PUPR tidak dibahas karena mayoritas tingkat komponen dalam negeri (TKDN) berada di angka 96%.

Menurut dia, pelemahan Rupiah disebabkan tingginya impor barang dari luar negeri. Sementara itu, impor dalam proyek di Kementerian PUPR sangat kecil.

"Itu pun karena aspal kita produksi cuma 350 ribu ton, butuhnya 1,5 juta ton, banyakan di aspal saja," tandasnya.

Seperti diketahui, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sempat berada di posisi Rp14.935 pada, Selasa 4 September 2018. Mengutip Bloomberg, perdagangan Rabu pagi dibuka menguat ke Rp14.925 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.925 dengan year to date return di 10,11%.

(kmj)