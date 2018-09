BANJARMASIN - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mengingatkan mitra koperasinya untuk berhati-hati dalam menyikapi gejolak ekonomi saat ini. Diharapkan gejolak ekonomi termasuk pelemahan Rupiah tidak mengganggu pengalihan dana yang sudah dipinjamkan.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo mengatakan, sebenarnya dampak pelemahan Rupiah tidak berpengaruh apapun bagi LPDB. Tapi bagi mitra, utamanya yang proses produksi menggunakan barang impor pasti terkena imbas melemahnya nilai tukar.

"Bagi mitra LPDB yang proses produksi gunakan barang impor pasti berpengaruh. Sehingga saran kami dari LPDB bagaimana bisa memanfaatkan dana bergulir semaksimal mungkin, jangan tidak produktif dikerjakan. Sekarang proses dilakukan hati-hati dengan kondisi sekarang," tuturnya, dalam Rapat Koordinasi Pengalihan Dana Bergulir 2018, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (6/9/2018).

Braman mengaku, hal ini bukan tugasnya untuk memberikan saran. Hanya saja, jika pelaku usaha yang bahan bakunya impor diharapkan bisa menggantinya dengan barang lokal. Pasalnya, hal tersebut bisa mengurangi ketergantungan ketika Rupiah melemah.

"Pelaku usaha bisa produksi substitusi impor di sini. Itu bukan ranah kami, tapi dari industri," tuturnya.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (6/9/2018) pukul 09.31 WIB. Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 48 poin atau 0,32% ke level Rp14.890 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.875 per USD-Rp14.890 per USD.

(kmj)