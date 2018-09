JAKARTA - Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berimbas pada harga kedelai. Pada bulan Agustus saja, harga kedelai di wilayah Yogyakarta terkerek melampaui Rp7.000 per kilogram (Kg).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, pihaknya akan segera melakukan pengecekan harga dengan menghubungi sejumlah pedagang untuk memastikan adanya lonjakan pada komoditas kedelai. Padahal kedelai menjadi bahan baku sejumlah makanan, khususnya tempe.

"Enggak ah, apa ada kenaikan harga kedelai? Saya belum ter-update, apakah benar kenaikannya seperti itu. Saya nanti akan telepon mereka (pedagang), (tanyakan) akan naikkan berapa dan atas dasar apa kenaikannya. Saya akan cek betul mereka," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Dia menjelaskan, seharusnya harga kedelai tidak mengalami kenaikan. Sebab, pada dasarnya harga kedelai impor dari AS yang menjadi bahan baku tahu tempe industri domestik, disepakati untuk tidak ada kenaikan meski di tengah pelemahan Rupiah.

Hal tersebut, karena pasar produsen kedelai AS tidak besar akibat adanya perang dagang yang dilakukan AS. Kondisi tersebut mengharuskan produsen AS menurunkan harga jualnya.

"Ada dua hal kenapa kita buat kerjasama dengan AS (soal impor kedelai). Di satu sisi juga merupakan kenaikan nilai tukar Rupiah, tetapi di sisi lain itu harga kedelainya dia (AS) itu karena terbatas market-nya maka turun. Nah karena mereka ada trade war," jelasnya.

Dengan kondisi kemudian, para pelaku perdagangan komoditas kedelai tersebut telah berjanji untuk tidak menaikkan harga komoditas ini.

"Para distributor, pedagang, importir kemudian para penjual kedelai, itu mereka sudah berjanji untuk tidak menaikkan dengan pendekatan nilai kurs. Karena dia tahu nilai marketnya mereka itu pedagang tahu tempe," katanya.

