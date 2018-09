JAKARTA – Kalangan pelaku usaha ritel berharap naiknya pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap ribuan pos tarif impor akan mendorong tumbuhnya industri lokal. Kendati demikian, produk impor barang konsumsi diperkirakan tetap akan masuk kendati harganya jauh lebih mahal.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan kenaikan tarif PPh Pasal 22 terhadap barang konsumsi tidak terlalu bermasalah selama produksi barang sejenis tersedia substitusinya di lokal.

“Saya kira selama substitusi lokalnya ada, tidak ada masalah. Kalau yang beli tetap ingin produk impor, pasti itu orang yang punya uang. Itu pilihan yang diimpor tambah mahal, yang enggakkan tetap harganya,” ujar dia di Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menaikkan tarif PPh Pasal 22 terhadap 1.147 item produk maupun komoditas impor. Ada tiga kelompok kenaikan tarif impor yakni dari semula 7,5% menjadi 10% yang menyasar 210 item komoditas barang mewah seperti mobil Completely Built Unit (CBU) dan motor besar.

Kemudian 218 item di naikkan PPh-nya dari semula 2,5% menjadi 10%. Termasuk dalam kategori ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri. Contoh barang elektronik antara lain dispenser air, pendingin ruangan, lampu, keperluan sehari-hari seperti sabun, sampo, kosmetik, serta peralatan masak/dapur.

Selanjutnya, 719 item komoditas dinaikkan tarifnya dari 2,5% menjadi 7,5%. Termasuk dalam kategori ini seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya seperti bahan bangunan (keramik), ban, peralatan elektronik audio-visual (kabel, box speaker), produk tekstil (overcoat, polo shirt, swimwear).

Menurut Tutum dengan dinaikkannya tarif impor untuk barang konsumsi, menjadi kesempatan bagi industri dalam negeri untuk mengisi pasar. Namun di sisi lain, industri dalam negeri juga harus mampu memperbaiki kualitas produk.

“Setiap terjadi pelemahan rupiah, logikanya orang nggak bisa beli barang luar negeri. Tapi kalau barang lokalnya masih kalah dengan produk impor, berarti ada masalah di industri kita,” tuturnya.

Tutum mengakui para peritel turut merasakan imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dia menyebutkan, pengusaha ritel sangat bergantung pada industri dan pemasok barang dagangan.

“Selama bahan bakunya ada, yang impor pasti naik. Tapi tunggu dari industri dan pemasok kita karena harga yang menentukan mereka,” ujarnya.

Kebijakan menaikkan PPh Pasal 22 untuk 1.147 pos tarif impor merupakan bagian dari upaya menekan impor yang sudah semakin mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan neraca transaksi perdagangan Indonesia mengalami defisit cukup dalam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam delapan bulan pertama 2018, nilai impor telah mencapai USD5 miliar. Sebagai perbandingan, sepanjang tahun lalu total impor Indonesia mencapai UD6 miliar.

Kondisi tersebut membuat neraca perdagangan Indonesia sepanjang semester I/2018 mengalami defisit USD13,5 miliar, atau 2,6% terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal itu memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah yang dalam beberapa bulan terakhir terus merosot.

Pada Rabu (5/9) lalu, nilai tukar rupiah berdasarkan kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) sempat men capai rekor terendah yakni Rp14.927 per dolar AS. Adapun pada perdagangan kemarin, rupiah menguat menjadi Rp14.891 per dolar AS.

Di bagian lain, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pengendalian impor mobil mewah guna menjaga kekuatan funda mental ekonomi Indonesia, akan efektif berlaku September 2018 ini. Kendaraan yang akan terkena dampak langsung adalah mobil yang memiliki kapasitas mesin di atas 3.000 cc dan dikategorikan sebagai supercar.

Akan tetapi, kata Airlangga untuk kendaraan yang sudah dalam proses pengiriman impor maka masih bisa dilanjutkan.

“Untuk kategorinya dari sisi harga sudah tinggi dan kita sudah punya kriteria sesuai PPn BM (pajak penjualan atas barang mewah). Misalnya kategori supercar, kan tidak ada supercar yang tidak mewah,” kata Air langga.

Dari sisi jumlah, ucap dia, sebenarnya kuota impor mobil mewah selama ini termasuk ke cil untuk Indonesia. Namun dengan pelarangan impor mobil mewah ini, pemerintah ingin menunjukkan komitmennya pada produksi mobil dalam negeri. Dia berharap, dengan kebijakan pengendalian impor termasuk untuk mobil mewah maka akan membuat industri automotif da lam negeri dapat meningkatkan kapasitas ekspornya agar bisa mendatangkan devisa bagi negara.

Airlangga menyebutkan, beberapa sektor andalan yang dapat memacu nilai ekspor antara lain industri makanan dan minuman, industri bahan kimia dan barang kimia, industri pengolahan logam, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri pengolahan karet.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sepakat bahwa pembatasan impor barang konsumsi ini dapat mendorong industri dalam negeri. Menurutnya, dengan kenaikan tarif PPh Pasal 22, barang-barang impor akan menjadi lebih mahal 15-20%.

“Jadi, kita berharap sekarang industri bisa melihat kesempatan ini untuk mengganti produk impor. Ini yang kita bikin pemihakan pada industri da lam negeri,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dia menambahkan, dengan penyesuaian tarif baru itu, beban impor yang selama ini menggerogoti devisa negara bisa berkurang sebesar 2% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk studinya, kenaikan 2-4% tarif bea masuk, nilai impor kita akan turun sekitar 1%. Jadi kalau PPh dianggap kurang lebih sama dengan bea masuk, penurunan impor sekitar 2% year on year,” imbuhnya.

Melihat kondisi rupiah yang masih bergejolak, Bank Indonesia (BI) menyatakan akan semaksimal mungkin menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari ancaman depresiasi yang secara luas melanda seluruh negara berkembang.

“Bank Indonesia akan tetap konsisten dan sekuat tenaga melindungi rupiah dari pelemahan yang cepat dan tajam,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah di Jakarta,kemarin.

(Oktiani Endarwati/ant)