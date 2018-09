NEW YORK - Saham-saham di Wall Street lebih rendah pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena para investor mencerna beberapa data ekonomi terbaru di tengah ketegangan perdagangan global.

Indeks Dow Jones Industrial Average turun 79,33 poin atau 0,31%, menjadi ditutup di 25.916,54 poin. Indeks S&P 500 berkurang 6,37 poin atau 0,22%, menjadi berakhir di 2.871,68 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup 20,18 poin atau 0,25% lebih rendah, menjadi 7.902,54 poin.

Sepuluh dari 11 sektor utama dalam S&P 500 diperdagangkan lebih rendah, dengan saham-saham real estat dan utilitas memimpin penurunan. Sementara, indeks Nasdaq membukukan kerugian hari keempat berturut-turut.

Kekhawatiran meningkatnya sengketa perdagangan global terus menekan sentimen pasar. Indeks-indeks utama Wall Street jatuh setelah Presiden AS Donald Trump menaikkan kemungkinan tarif tambahan pada produk-produk impor dari China dan Apple Inc mengindikasikan bahwa beberapa produknya dapat dikenakan pungutan tersebut, Reuters melaporkan.

Wall Street juga memperhatikan data pekerjaan terbaru. Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan, perekonomian AS menciptakan 201.000 pekerjaan baru pada Agustus, dan menjaga tingkat pengangguran di terendah 18 tahun pada 3,9%.

Sementara itu, upah rata-rata yang dibayarkan kepada pekerja AS naik 10 sen menjadi 27,16 dolar AS per jam. Tingkat pertumbuhan pendapatan tahunan naik menjadi 2,9% pada Agustus dari angka Juli 2,7%.

(kmj)