JAKARTA - Komite Ekonomi Nasional dan Industri (KEIN) menilai perlu meningkatkan produktivitas dalam negeri untuk menekan pelemahan nilai tukar Rupiah. Sebab, lemahnya produktivitas menyebabkan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta menyatakan, hal tersebut dapat dilakukan dengan mendorong industri yang bergerak di hilirisasi. Terlebih yang memiliki nilai tambah dan nilai ekspor.

"Pertama produktivitas kita harus ditingkatkan. Ini memang tidak mudah. Tapi industri hilirisasi harus digenjot terutama yang memiliki nilai tambah lebih dan berorientiasi ekspor," katanya dalam diskusi mengenai Rupiah di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/9/2018).

Selain itu, pemerintah harus menggenjot produktivitas dari sektor perkebunan, perhutanan, serta perikanan. Pasalnya, sektor ini dinilai mampu bertahan di tengah pelemahan Rupiah dan cukup tinggi menyumbang pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, perlu didorong pembiayaan di sektor tersebut, yang selama ini lebih banyak ke sektor perdagangan. "Produk-produk pertanian, perkebunan dan perikanan harus di genjot. Pembiayaan harus diberikan dengan mudah dan terjangkau, jangan kredit hanya ke sektor perdagangan saja," katanya.

Di sisi lain, perlu juga adanya kerjasama dengan negara-negara lain bukan hanya sekedar fasilitas swap antar Bank Sentral tiap negara. Menurutnya, perlu kerjasama untuk melakukan pengawasan pada jasa keuangan yang di luar kewajaran, sebab banyak yang mengambil keuntungan dengan memperdagangkan nilai tukar Rupiah.

"Nilai tukar bukan hanya dijadikan alat transaksi, tapi juga ada yang memperdagangkannya baik di dalam dan luar negeri. Harus dilakukan pengawasan yang serius terhadap pergerakkan ini, koordinasi antarnegara bukan hanya swap tapi pengawasan pergerakkan jasa keuangan di luar kewajaran," pungkasnya.

Untuk diketahui, Rupiah terus tertekan penguatan dolar AS, yang bahkan sempat mendekati level Rp15.000 per USD. Dalam dua hari terakhir, Rupiah mengalami perbaikan ke level Rp14.800 per USD.

(kmj)