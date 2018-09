NEW YORK - Harga minyak AS mencatat sedikit penurunan 0,03% pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Harga minyak dunia turun tipis di tengah penguatan dolar AS, data penggajian bulanan yang kuat di Amerika Serikat dan ancaman tarif baru pada barang-barang impor dari China.

Dolar AS berbalik menguat karena ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve AS.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,33% menjadi 95,3604 pada pukul 15.00 waktu setempat (19.00 GMT).

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa pemerintahannya dapat mengenakan tarif lainnya terhadap senilai USD267 miliar produk yang diimpor dari China.

Minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober, turun tipis USD0,02 menjadi menetap di USD67,75 per barel di New York Mercantile Exchange.

(kmj)