JAKARTA - Pelemahan nilai tukar Rupiah bukan hanya faktor ekonomi global, namun juga disumbang dari ekonomi domestik yang mengalami defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Kondisi ini dapat diperbaiki salah satunya dengan mendorong kinerja ekspor.

Ekonomi Indef Bhima Yudisthira menyatakan, perlu untuk mendorong ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang memang menyumbang devisa terbanyak dari sektor non migas. Hal ini dilakukan dengan memberi insentif penghapusan sementara pungutan ekspor komoditas CPO dan turunannya.

"Selama ini ada pungutan ekspor sekitar USD50 per ton untuk CPO, kemudian USD30 per ton untuk turunan produk olahan sawit. Karena ekspor sawit penyumbang devisa yang penting dan (harganya lagi) melemah, saran pengusaha ingin dihapuskan sementara pungutan-pungutan ekspor itu," katanya dalam acara diskusi mengenai Rupiah di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/9/2018).

Hal tersebut diyakini tak hanya semakin meningkatkan ekspor CPO dan turunannya, namun juga memperkuat jumlah devisa di Tanah Air.

Selain itu, perlu mencari pasar baru untuk mendorong ekspor. Dia menjelaskan, bagian ini juga menjadi tugas setiap kedutaan besar (kedubes) Indonesia di berbagai negara, seperti yang juga diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kendati demikian, menurutnya kinerja kedubes dalam mendorong pasar ekspor tak terlihat signifikan, padahal biaya operasional yang dibutuhkan kedubes cukup besar. "Artinya kalau ingin ekspor kita nendang kita harus lebih agresif lagi di titik vokal poin di kedubes untuk cari calon buyer guna penguatan ekspor di tahun-tahun mendatang," jelasnya.

Untuk diketahui, Rupiah terus tertekan penguatan dolar AS, yang bahkan sempat mendekati level Rp15.000 per USD. Dalam dua hari terakhir, Rupiah mengalami perbaikan ke level Rp14.800 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat 7 September 2018, pukul 16.55 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat ke level Rp14.820 per USD.

(kmj)