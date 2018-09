JAKARTA – Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terbesar di Rusia, yaitu NPP Novovoronezh Unit 6 berkapasitas 1200 MW di Voronezh, Rusia.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusra PLN Djoko R Abumanan mengatakan bahwa PLN ingin mempelajari secara langsung bagaimana teknologi yang diterapkan pada pembangkit listrik tenaga nuklir, khususnya NPP Novovoronezh.

“Kami tertarik dengan kemajuan riset dan teknologi yang dimiliki Rosatom, khususnya di Unit 6 yang menggunakan teknologi nuklir teranyar. Kami rasa tepat jika melakukan benchmarking ke NPP Novovoronezh sebagai PLTN terbesar di Rusia,” kata Djoko.

Dalam rangka kunjungan kerja ke Rusia tersebut, PLN membawa rektor dan perwakilan dari tujuh perguruan tinggi ternama Indonesia. Hal ini agar bisa tercipta sinergi pemahaman bersama mengenai pemanfaatan energi nuklir.

“Kami bersama dengan para akademisi, mengunjungi PLTN Novovoronezh ini agar memiliki pemahaman lebih mendalam tentang peman faatan teknologi nuklir serta plus minusnya penerapan PLTN. Selain itu, kami juga bench marking terhadap sistem pelatihan SDM (sumber daya manusia) mereka,” kata Djoko.

Rombongan PLN diterima Deputy Chief Engineer Rosatom Sergei Vitkovskiy bersama dengan koleganya. Kunjungan ke NPP Novovoronezh ini meliputi tinjauan ke Training Center of Unit 6 Rosatom, Machine Room, serta Nuclear Power Plant Control Panel/ Observation Deck.

NPP Novovoronezh Unit 6 menggunakan teknologi nuklir terbaru dengan tipe reaktor VVER 1200. PLTN ini merupakan PLTN dengan teknologi generation 3+ pertama di dunia, dengan masa hidup selama 60 tahun.

PLTN ini juga memproduksi daya listrik sebesar 1.195,4 MW dan daya panas 3.200 MW yang biasanya digunakan untuk pemanas gedung-gedung dan perumahan di Rusia saat musim dingin.

Sistem keamanan dan pengamanan dari teknologi VVER 1200 terdiri atas containment internal dan eks ter nal. Barrier system terdiri atas fuel pellet, fuel pin cladding, primary circuit boun dary, protective containment , dan biological shield .

Dengan berbagai sistem protektif tersebut, NPP Novovoronezh memiliki zero accident . Sementara di sistem pelatihannya, Rosatom menjadi salah satu perusahaan Best Practice to be Replicated menurut OSART Mission.

Kunjungan kerja PLN bersama para akademisi ke Rusia ini telah berlangsung selama lima hari. Selain NPP Novovoronezh, rombongan juga melakukan kunjungan ke Instansi Perguruan Tinggi seperti MPEI, Gubkin State Univ, dan MEPhI. (Sururi Alfaruq)

(Feb)

(rhs)