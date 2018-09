JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini kembali melemah, namun masih di level Rp14.800-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (10/9/2018) pukul 08.56 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 15 poin atau 0,10% ke level Rp14.835 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.835 per USD-Rp14.835 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 15 poin atau 0,10% ke level Rp14.830 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.815 per USD hingga Rp14.830 per USD.

Seperti yang diberitakan Okezone, Pemerintah dalam hal ini Kantor Staf Presiden (KSP) meminta semua pihak tidak memolitisasi isu pelemahan Rupiah terhadap dolar AS. Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa membawa rupiah kembali stabil.

”Yang terjadi pada 2018 tidak sama dengan 1998. Indonesia tidak sama dengan Turki dan Argentina yang jatuh. Kami juga mengajak semua pihak jangan menggunakan yang terjadi pada Rupiah ini ke konstelasi politik,” kata Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis KSP Denni Puspa Purbasari.

Menurut Denni, saat ini pemerintah bersama BI dan OJK saling berkoordinasi untuk mengupayakan tekanan dolar AS dapat turun. Sebelumnya Indonesia terbukti berhasil menangani persoalan pelemahan rupiah ini pada 1998, 2005, dan 2008.

”Kami hargai langkah-langkah Bank Indonesia, cadangan devisa BI besar tetap ada di pasar. Tidak ada keseimbangan tanpa stabilitas, stabilitas itu nomor satu. Jadi, masyarakat percayalah bank sentral (BI) mengakumulasi pengetahuan. Kita semakin baik sejak 1998,” ujarnya.

(dni)