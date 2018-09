JAKARTA - Tren pelemahan Rupiah terus berlanjut hingga akhir September dipicu oleh rencana kenaikan Fed Rate 25 bps. Proyeksi Rupiah pun pada 10-14 September 2018 akan bergerak pada level Rp14.840-Rp14.990.

Sebelumnya bunga acuan The Fed yang naik berkebalikan dengan yield Treasury bond 10 tahun yang turun menjadi 2,88% per 6 September 2018. Prediksi ini sesuai dengan teori Inverted Yield Curves, di mana yield surat utang AS jangka panjang menurun sedangkan yield jangka pendek naik.

“Artinya, ekspektasi investor dalam jangka pendek khawatir adanya market crash, dan lebih memilih membeli surat utang yang bertenor jangka panjang. Inverted Yield Curves menjadi indikator pra-krisis global sejak tahun 1970-an,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara.

