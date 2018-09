JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) sore mengalami pelemahan. Rupiah kembali menyentuh level Rp14.800-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (10/9/2018) pukul 17.20 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 37 poin atau 0,25% ke level Rp14.857 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.835 per USD-Rp14.880 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah melemah 37 poin atau 0,25% menjadi Rp14.852 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.815 per USD hingga Rp14.875 per USD.

Asal tahu saja, pelemahan nilai tukar Rupiah berimbas pada harga barang-barang elektronik yang mayoritas merupakan barang impor. Seperti laptop dan kamera yang mengalami kenaikan harga bahkan hingga Rp400 ribu per unit.

Hal ini terjadi di Pasar Glodok City, Jakarta Barat, di mana para pedagang sudah mulai menaikkan harga jualnya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga dari distributor sebesar 10% per unit produk.

Rifki, pedagang laptop juga kamera jenis DSLR mengaku sudah menaikkan harga pada dagangannya, berkisar Rp200 ribu hingga Rp400 ribu. Hal ini bergantung pada jenis barang dan harga awal yang dibanderol pada barang.

"Laptop dan kamera naik mulai dari Rp200 ribu. Paling tinggi tergantung harganya, kalau barangnya harga awal Rp4 juta itu bisa naik Rp400 ribu," jelasnya kepada Okezone di Pasar Glodok City, Jakarta Barat.

(kmj)