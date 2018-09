JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama suaminya, Tonny Sumartono menghabiskan akhir pekannya di Modern and Contemporary Art in Nusantara atau Museum Macan, Jakarta Barat,

Hasil kunjungan ke Museum Macan pun dia posting dalam Instagram resminya. Terlihat Sri Mulyani menggunakan baju garis-garis berwarna hitam dan abu-abu bermodel kimono. Terlihat pula wajah Sri Mulyani tampak pucat tanpa olesan makeup.

“Sore ini saya diundang ke Museum Macan di Jakarta Barat yang penuh dengan pengunjung dari berbagai usia anak-anak, generasi milenial hingga orang tua,” tulis Sri Mulyani dalam instagramnya, yang dikutip Okezone, Senin (10/9/2018).

Menurut dia, Museum Macam kali ini mempersembahkan pameran karya seni Yayoi Kusuma bertemakan Life Is The Hear Of A Raibow. Dia pun sangat menikmati berbagai karya Yayoi yang dicipatakan sejak tahun 1959 hingga 2017 yang menggambarkan dunia Yayoi diselimuti oleh polkadot dan jaring.

“Betapa indah, menyentuh dan kadang juga mencekam menikmati polkadot di Infinity Room, Brilliance of The Souls, Narcissus Garden. Lukisan Elizabeth Taylor, Marylin Monroe yang dikerangkeng jaring, membuat saya terpukau, gambaran perempuan keras dan tegas. Juga the Gigantic Pumpkin yang luar biasa indah dan menyelami ketekunan dan obsesi terhadap titik-titik polkadot. Mengingatkan saya akan ketekunan pembatik Jawa dengan cecek-cecek yang telaten dan teliti,” ujarnya.

Sri Mulyani mengungkapkan menikmati karya seni adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Baginya ibarat memasuki dunia dan pikiran seniman dan melihat dunia melalui lensa dan perasaan mereka. Suatu kondisi yang dapat menyentuh rasa, hati dan empati.

“Saya juga sangat menghargai inisiatif museum Macan yang memberikan ruang bagi anak-anak untuk berimajinasi, berkreasi dan merasakan pengalaman masuk dunia seni.” tulisnya

Beliau berharap dengan adanya pengalaman ini akan menciptakan inspirasi bagi generasi muda Indonesia yang ia yakin punya potensi luar biasa untuk berkreasi namun juga diharapkan mampu membangun masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan menghargai karya seni dan mendukung makin terbangunnya bangsa Indonesia yang berperadaban tinggi dan berbudi luhur.

