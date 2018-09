NEW YORK - Harga minyak naik lebih dari 2% pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat karena sanksi Amerika Serikat (AS) menekan ekspor minyak mentah Iran.

Selain itu dan produksi minyak mentah AS pada 2019 yang diperkirakan akan tumbuh pada tingkat lebih lambat dari perkiraan sebelumnya, mendorong kekhawatiran pasokan. Demikian seperti dilansir Xinhua, Rabu (12/9/2018).

Pemerintahan Trump mengatakan akan memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Iran, para pedagang minyak mentah telah memperhitungkannya dalam premi risiko yang mencerminkan kekurangan pasokan, yang mungkin terjadi ketika ekspor dari anggota OPEC terbesar ketiga itu dipangkas. Ketika tanggal 4 November untuk menjatuhkan sanksi semakin dekat, premi telah meningkat.

Patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman November, bertambah USD1,69 atau 2,2% menjadi menetap pada USD79,06 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober, melompat USD1,71 atau 2,5% menjadi ditutup pada 69,25 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Washington telah mengatakan kepada sekutu-sekutunya untuk mengurangi impor minyak Iran, dan beberapa pembeli Asia, termasuk Korea Selatan, Jepang serta India tampak mulai mematuhinya. Tetapi pemerintah AS tidak ingin harga minyak naik, yang dapat menekan kegiatan ekonomi atau bahkan memicu perlambatan pertumbuhan global.

Menteri Energi AS Rick Perry bertemu Menteri Energi Saudi, Khalid al-Falih di Washington, ketika pemerintahan Trump mendorong negara-negara penghasil minyak besar untuk mempertahankan produksi tinggi. Perry akan bertemu dengan Menteri Energi Rusia Alexander Novak pada Kamis (13/9/2018) di Moskow.

Rusia, Amerika Serikat, dan Arab Saudi adalah tiga produsen minyak terbesar dunia sejauh ini, memenuhi sekitar sepertiga dari hampir 100 juta barel per hari (bph) konsumsi minyak mentah harian.

(dni)