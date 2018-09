JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) sore ini kembali melemah. Rupiah tetap berada di level Rp14.800-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis(13/9/2018) pukul 17.30 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 7,5 poin atau 0,05% ke level Rp14.840 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.784 per USD-Rp14.840 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah melemah 15 poin atau 0,10% menjadi Rp14.835 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.770 per USD hingga Rp14.842 per USD.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pelemahan nilai tukar Rupiah, tidak akan berpengaruh pada utang Indonesia.

Sri Mulyani mengemukakan, imbas dari penguatan nilai tukar dolar AS kepada Rupiah bukan pada utang tetapi pada Defisit Transaksi Berjalan (Current Account Defisit).

“Apa yang membedakan setiap negara adalah kerentanan terhadap faktor eksternal. Indonesia bukan pada utangnya, namun pada defisit transaksi berjalan,” kata Sri Mulyani dalam wawancara dengan Bloomberg di sela kegiatan World Economic Forum (WEF) untuk ASEAN di Hanoi, Vietnam.

Menkeu mengingatkan, undang-undang di Indonesia mengatur bahwa Defisit Transaksi Berjalan tidak boleh melewati angka 3% dari Product Domestic Product (PDB). “Angka tersebut masih dalam kendali,” tegasnya.

(dni)