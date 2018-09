JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kembali akan menyesuaikan peraturan menteri yang mengatur angkutan online di masyarakat.

Penyesuaian itu dilakukan mengingat Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan peninjauan kembali (PK) putusan gugatan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (angkutan daring). MA memutuskan mencabut peraturan terkait transportasi online tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu membahas aturan soal angkutan online di masyarakat. Dia mengaku telah menerima draf putusan MA tersebut.

“Ya, itu besok saya akan membahasnya. Saya sudah punya drafnya. Tinggal menyesuaikan lagi sesuai dengan putusan MA yang dikeluarkan,” ujar dia di Jakarta.

Menurut dia, aturan-aturan yang akan diatur tersebut berdasarkan pasal yang dinilai oleh MA bertentangan. Berdasarkan penghitungan, sedikitnya ada 18 pasal yang dinilai bertentangan oleh MA.

“Artinya yang tidak bisa diatur saya masukkan, sedangkan yang tidak boleh diatur tidak saya masukkan. Intinya yang tidak boleh dibatalkan oleh MA tidak saya masukkan,” ungkapnya.

Dia lantas menuturkan, peraturan menteri yang baru kembali akan dikeluarkan dengan nomor yang berbeda mengenai angkutan online di masyarakat.

“Mungkin no PM-nya yang berbeda, tapi tetap aturannya tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau angkutan online,” ujar dia.

Dia menambahkan, bahwa masyarakat boleh saja melakukan keberatan terkait aturan pemerintah yang berkaitan dengan angkutan daring. Namun begitu, dia menegaskan bahwa pemerintah wajib hadir menjembatani perusahaan aplikator dan mitra kerjanya (pengemudi). Di sisi lain, terdapat aspek keselamatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan aturan tersebut.

“Jangan lupa ini harus ada aspek pelayanan, keselamatan, dan lingkungan. Juga menjaga angkutan konvensional yang sudah lama ada dan mau tak mau harus jalan beriringan sehingga tidak saling mematikan,” tandasnya.

Untuk diketahui, peninjauan kembali (PK) diajukan Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho, dan Rahmatullah Riyadi. Sebelumnya MA telah mencabut Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 setelah digugat warga.

Menhub kemudian membuat Permenhub baru Nomor 108 yang kembali digugat. Setelah di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara bergulir ke MA.

Lalu, Majelis Hakim Agung yang dipimpin Dr H Supandi SH MHum dengan hakim anggota Is Sudaryono SH MH dan Dr Irfan Fachruddin SH CN memutuskan; “Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon: 1. Daniel Lukas Rorong, 2. Herry Wahyu Nugroho, 3. Rahmatullah Riyadi tersebut untuk sebagian,” katanya dalam dokumen putusan dilansir di situs resmi MA, seperti dikutip Okezone kemarin.

MA menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf e; Pasal 27 ayat (1) huruf d 3. Pasal 27 ayat (1) huruf f; Pasal 27 ayat (2); Pasal 38 huruf a; Pasal 38 huruf b; Pasal 38 huruf c; Pasal 39 ayat (1); Pasal 39 ayat (2); Pasal 40; Pasal 48 ayat (10) huruf a angka 2; Pasal 48 ayat (10) huruf b angka 2; Pasal 48 ayat (11) huruf a angka 3;Pasal 48 ayat (11) huruf b angka 3; Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 2; Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3; Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b; Pasal 57 ayat 10 huruf a angka 2; Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2; Pasal 65 huruf a; Pasal 65 huruf b; Pasal 65 huruf c; Pasal 72 ayat (5) huruf c Permenhub Nomor 108, merupakan pemuatan ulang materi muatan norma yang telah dibatalkan pada 20 Juni 2017.

“Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta,” demikian putusan majelis hakim MA.

Majelis hakim memutuskan perkara tersebut dalam rapat pada Kamis 31 Mei 2018 dan baru diunggah ke laman MA. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengatakan peninjauan kembali yang diajukan oleh masyarakat terhadap peraturan angkutan online harus menjadi perhatian pemerintah.

Menurut dia, bagai manapun, pemerintah harus hadir di sektor transportasi yang berbasis daring. Tujuannya untuk memberikan keseimbangan antara pengemudi konvensional dan pengemudi daring.

“Di luar itu, jelas, fungsi pemerintah memberikan rasa aman, baik itu terhadap konsumen maupun mitra kerja. Coba kalau tidak ada aturannyakan bisa rusuh. Jadi mau tak mau harus disesuaikan kembali pastinya,” pungkas dia. (Ichsan Amin)